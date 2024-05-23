İngiltere’den uyarlanan ve hayvanların öldürülmesini kapsayan plana sert tepki: ‘Bu bir katliam’

“Sokak hayvanlarını açıkça öldüreceklerini zikreden bir düzenlemeyi getiremeyeceklerini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Kendilerince kamu vicdanını rahatlatmak ve tepki almamak adına bunu açıkça dile getirmeyecekler. Ancak uygulamada tabir yerinde ise kılıfına uydurarak hayvanların direkt veya dolaylı olarak ölüm fermanına imza atacaklar. Muhtemelen ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar. Fiili durumda bunu ya hepsini toplayıp doğal yaşam alanı adı altında hayvanların mutlak ve acılı ölümüne yol açacak yerlerde toplanması ve şimdi de kısmen yapıldığı gibi asla denetlenmeyen hayvana işkence yapan öldüren ve hiçbir şekilde yargılanmayan cezalandırılmayan yerel yönetimler aracılığıyla kılıfına uydurarak yapacaklardır. Maalesef şu ana kadar iyi niyetli vicdanlı ve çözüm odaklı bir tavır göremediğimiz için böyle düşünüyorum. Türkiye tarihinde iki kere hayırsız ada vakası yaşanmıştır. İlkinde sokak köpekleri toplu halde yiyecek su bulamayacakları bir adaya gönderilerek aç susuz ölüme mahkum edilmiştir. ikincisinde de yine toplu halde öldürülmüştür gelinen nokta da bunların hiçbir işe yaramadı ve ülke tarihine kara leke olarak geçip hepimizin vicdanını yaraladı. Dolayısıyla hayvanların öldürülmesi asla çözüm değil. Geçmişte bunu yapan Avrupa ülkeleri de bunun çözüm olmadığını ve şu an bundan dolayı utanç duyduklarını belirtmektedirler. Örneğin Romanya bunu yapmış ve şu anda sokak hayvanı nüfusu aynı şekilde devam ediyor. Ne yazık ki yasa sürecinde aktif olan STK akademisyenler Veteriner Hekimler ve baroların çözüm önerileri şimdiye kadar dikkate alınmamış ithalat ve üretim durdurulmamış sokağa ve barınaklara terk eden hayvan sahiplerine caydırıcı cezalar uygulanmamış ve 5199 sayılı kanunun en önemli maddesi olan 6 madde fiilen yok sayılarak belediyeler kısırlaştırma görevlerini yapmamıştır ve görevini yapmayan belediyelere herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır gelinen noktada ise tüm bunların faturası sokak hayvanlarına kesilmek istenmektedir.”