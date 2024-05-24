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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Açık veya örtülü bir kur hedefimiz yok
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Açık veya örtülü bir kur hedefimiz yok
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının ana hedefinin "dezenflasyon" olduğunu belirterek, "Açık veya örtülü bir kur hedefimiz... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T16:03+0300
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Şimşek, sosyal medya hesabından, ekonomi programına ve kur politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu."Programımızın ana hedefi dezenflasyondur. Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır." ifadesini kullanan Şimşek, ülke tecrübelerinin, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösterdiğini bildirdi.Şimşek, makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:
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ekonomi, dezenflasyon, enflasyon, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, son dakika, dolar
ekonomi, dezenflasyon, enflasyon, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, son dakika, dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Açık veya örtülü bir kur hedefimiz yok

16:03 24.05.2024 (güncellendi: 16:44 24.05.2024)
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının ana hedefinin "dezenflasyon" olduğunu belirterek, "Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından, ekonomi programına ve kur politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Programımızın ana hedefi dezenflasyondur. Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır." ifadesini kullanan Şimşek, ülke tecrübelerinin, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösterdiğini bildirdi.
Şimşek, makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Kural bazlı ve öngörülebilir politikalarımız başarıya ulaştıkça güven daha da artıyor, portföy tercihleri Türk lirasına yöneliyor ve ülkemize kaynak girişi hızlanıyor. Türk lirası varlıklara yabancı ilgisi artarken bankalarımız ve reel sektörümüz yurt dışından uzun vadeli ve daha uygun koşullu kaynak sağlıyor. Çok taraflı bankalardan dış finansman imkanlarımız da artıyor. Bu kaynaklar sadece kısa vadeli finansal yatırıma değil, üretim ve ihracata da yöneliyor. Programımızın olumlu sonuçları görülmeye devam ettikçe uluslararası sermaye girişinin vadesi daha da uzayacaktır. Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin portföy tercihleri ve artan dış kaynak girişi rezervlerimizin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor. Program hedeflerimiz doğrultusunda makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz."
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
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