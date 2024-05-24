Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Açık veya örtülü bir kur hedefimiz yok

"Kural bazlı ve öngörülebilir politikalarımız başarıya ulaştıkça güven daha da artıyor, portföy tercihleri Türk lirasına yöneliyor ve ülkemize kaynak girişi hızlanıyor. Türk lirası varlıklara yabancı ilgisi artarken bankalarımız ve reel sektörümüz yurt dışından uzun vadeli ve daha uygun koşullu kaynak sağlıyor. Çok taraflı bankalardan dış finansman imkanlarımız da artıyor. Bu kaynaklar sadece kısa vadeli finansal yatırıma değil, üretim ve ihracata da yöneliyor. Programımızın olumlu sonuçları görülmeye devam ettikçe uluslararası sermaye girişinin vadesi daha da uzayacaktır. Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin portföy tercihleri ve artan dış kaynak girişi rezervlerimizin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor. Program hedeflerimiz doğrultusunda makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz."