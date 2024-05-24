https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/galatasaraydan-tffye-basvuru-1084182290.html

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası bazı Fenerbahçeli oyuncuların küfürlü tezahüratlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T20:31+0300

2024-05-24T20:31+0300

2024-05-24T20:31+0300

spor

türkiye

galatasaray

fenerbahçe

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Galatasaray'dan konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasından sonra soyunma odasından paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe futbolcuları, teknik heyeti ve diğer kulüp personelleri tarafından sportmenliğe aykırı küfürlü tezahüratta bulunulduğu görülmüştür. İlgili görüntüler Fenerbahçe futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde tarafından Instagram sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşılmış ve edilen hakaretler alenileştirilmiştir. Görüntüler incelendiğinde Fenerbahçe futbolcuları Serdar Dursun, Joshua King, Bright-Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra Fenerbahçe kafilesinden başka kişilerin de küfürlü tezahürata eşlik ettiği açıkça ortadadır. Bu eyleme iştirak eden şahısların, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından görüntüler dikkatlice incelendikten sonra tespit edilerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevklerinin gerçekleştirilmesi için bugün sabah saatlerinde kulübümüz tarafından başvuru yapılmıştır" cümlelerine yer verildi.Söz konusu açıklamada ayrıca, "Sürecin yakından takipçisi olacağımız kamuoyuna saygıyla duyurulur" vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/fenerbahceden-galatasarayli-oyuncu-icin-sikayet-basvurusu-1084175938.html

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türkiye, galatasaray, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff)