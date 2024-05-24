https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/fenerbahceden-galatasarayli-oyuncu-icin-sikayet-basvurusu-1084175938.html
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Tarafımızca dikkatle takip edilecektir'
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Tarafımızca dikkatle takip edilecektir'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, 19 Mayıs 2024 Pazar günü Galatasaray ile oynadığı maçta soyunma odasında sarf ettiğini söylediği hakaretler dolayısıyla Kerem Aktürkoğlu için... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T17:53+0300
2024-05-24T17:53+0300
2024-05-24T17:54+0300
spor
türkiye
fenerbahçe
galatasaray
şikayet
şikayet başvurusu
kerem aktürkoğlu
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Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından duyurduğu mesajda, "Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur" cümlesine yer verildi. Söz konusu açıklamanın tamamında ise şu cümleler kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/pfdkdan-fenerbahceli-oyunculara-ceza--1084149974.html
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türkiye, fenerbahçe, galatasaray, şikayet, şikayet başvurusu, kerem aktürkoğlu
türkiye, fenerbahçe, galatasaray, şikayet, şikayet başvurusu, kerem aktürkoğlu
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Tarafımızca dikkatle takip edilecektir'
17:53 24.05.2024 (güncellendi: 17:54 24.05.2024)
Fenerbahçe, 19 Mayıs 2024 Pazar günü Galatasaray ile oynadığı maçta soyunma odasında sarf ettiğini söylediği hakaretler dolayısıyla Kerem Aktürkoğlu için şikayet başvurusunda bulunduklarını duyurdu.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından duyurduğu mesajda, "Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur" cümlesine yer verildi.
Söz konusu açıklamanın tamamında ise şu cümleler kaydedildi.
BilgKulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur.
Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir.
Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız.