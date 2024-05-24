https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/fenerbahceden-galatasarayli-oyuncu-icin-sikayet-basvurusu-1084175938.html

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Tarafımızca dikkatle takip edilecektir'

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Tarafımızca dikkatle takip edilecektir'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, 19 Mayıs 2024 Pazar günü Galatasaray ile oynadığı maçta soyunma odasında sarf ettiğini söylediği hakaretler dolayısıyla Kerem Aktürkoğlu için... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T17:53+0300

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spor

türkiye

fenerbahçe

galatasaray

şikayet

şikayet başvurusu

kerem aktürkoğlu

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Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından duyurduğu mesajda, "Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur" cümlesine yer verildi. Söz konusu açıklamanın tamamında ise şu cümleler kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/pfdkdan-fenerbahceli-oyunculara-ceza--1084149974.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, fenerbahçe, galatasaray, şikayet, şikayet başvurusu, kerem aktürkoğlu