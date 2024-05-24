https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/fenerbahceli-3-isim-adliyede-ifade-verdi-1084169236.html
Fenerbahçeli 3 isim adliyede ifade verdi
Fenerbahçeli 3 isim adliyede ifade verdi
Sputnik Türkiye
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin soruşturma çerçevesinde Fenerbahçeli 3 kişi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T14:24+0300
2024-05-24T14:24+0300
2024-05-24T14:24+0300
ismail kartal
fenerbahçe
emre kartal
hulusi belgü
ertuğrul karanlık
galatasaray sk
ifade
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084169076_0:54:816:513_1920x0_80_0_0_e46e3c2dc73b9f8489c259c28f919a98.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırıldı.3 isim sulh ceza hakimliğine sevk edildiSavcılıkta ifadeleri alınan Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal savcılıkta verdikleri ifadenin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/fenerbahceden-galatasaray-derbisinin-ardindan-yasanan-olaylarla-ilgili-aciklama-1084072551.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084169076_0:0:702:526_1920x0_80_0_0_64026419fd7886126d634a2766edc6e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ismail kartal, fenerbahçe, emre kartal, hulusi belgü, ertuğrul karanlık, galatasaray sk, ifade
ismail kartal, fenerbahçe, emre kartal, hulusi belgü, ertuğrul karanlık, galatasaray sk, ifade
Fenerbahçeli 3 isim adliyede ifade verdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin soruşturma çerçevesinde Fenerbahçeli 3 kişi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırıldı.
3 isim sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Savcılıkta ifadeleri alınan Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal savcılıkta verdikleri ifadenin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.