https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/fenerbahceli-3-isim-adliyede-ifade-verdi-1084169236.html

Fenerbahçeli 3 isim adliyede ifade verdi

Fenerbahçeli 3 isim adliyede ifade verdi

Sputnik Türkiye

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin soruşturma çerçevesinde Fenerbahçeli 3 kişi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T14:24+0300

2024-05-24T14:24+0300

2024-05-24T14:24+0300

ismail kartal

fenerbahçe

emre kartal

hulusi belgü

ertuğrul karanlık

galatasaray sk

ifade

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırıldı.3 isim sulh ceza hakimliğine sevk edildiSavcılıkta ifadeleri alınan Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal savcılıkta verdikleri ifadenin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/fenerbahceden-galatasaray-derbisinin-ardindan-yasanan-olaylarla-ilgili-aciklama-1084072551.html

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Sputnik Türkiye

ismail kartal, fenerbahçe, emre kartal, hulusi belgü, ertuğrul karanlık, galatasaray sk, ifade