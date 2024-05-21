Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama

"19 Mayıs Pazar günü oynanan ve takımımızın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz. Derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse de başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır. Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemiz'in galibiyetiyle sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile 'gerçek hak edeni' tüm Türkiye'ye göstermiştir."