https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/pfdkdan-fenerbahceli-oyunculara-ceza--1084149974.html
PFDK'dan Ali Koç ve Fenerbahçeli oyunculara ceza
PFDK'dan Ali Koç ve Fenerbahçeli oyunculara ceza
Sputnik Türkiye
PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası, Fenerbahçeli oyunculardan Mert Hakan Yandaş'a 5, İrfan Can Eğribayat'a 3 ve Jayden... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T22:46+0300
2024-05-23T22:46+0300
2024-05-23T22:54+0300
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe
PFDK'dan Ali Koç ve Fenerbahçeli oyunculara ceza
22:46 23.05.2024 (güncellendi: 22:54 23.05.2024)
PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası, Fenerbahçeli oyunculardan Mert Hakan Yandaş'a 5, İrfan Can Eğribayat'a 3 ve Jayden OosterWolde'ye 1 maç ceza verdi.