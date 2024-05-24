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Fenerbahçe, Final Four’da finale çıkma şansını kaçırdı
Fenerbahçe, Final Four’da finale çıkma şansını kaçırdı
Sputnik Türkiye
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla Fenerbahçe finale çıkma şansını kaçırdı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T21:19+0300
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türkiye
fenerbahçe basketbol takımı
euroleague final four
final four
veda
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four'unda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Almanya'nın Berlin şehrindeki Uber Arena'da oynanan maçı kaybeden Fenerbahçe, Euroleague'de finale çıkma şansını kaçırdı.THY Euroleague Final Four maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a yenildi. Sarı lacivertli takım, Real Madrid-Olympiakos maçının kaybedeniyle üçüncülük maçı oynayacak.Maçı Panathinaikos 73-57 üstünlükle tamamladı.Maça büyük ilgiBasketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla karşılaşan Fenerbahçe Beko'ya sarı-lacivertli taraftarlar büyük destek verdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan karşılaşmaya çoğunluğu Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlar olmak üzere sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Panathinaikos AKTOR ile Fenerbahçe Beko arasında Almanya'da oynanacak karşılaşma 25 dakika gecikmişti.Karşılaşma öncesinde olaylar çıkmıştıAlman polisinin yoğun güvenlik önlemleri almasına karşın maç öncesinde taraftarlar arasında olaylar meydana geldi.Türk ve Yunan taraftarların birbirlerine attıkları yabancı cisimler sebebiyle yaralananlar olurken, polis çok sayıda taraftarı gözaltına aldı. Yaşanan olaylar sebebiyle Berlin polis teşkilatı açıklama yaptı.Çok sayıda taraftarın Uber Arena etrafında toplandığına dikkati çeken polis teşkilatı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Biletsiz giriş yapan taraftarlar tespit edildikten sonra salondan çıkarıldı. Polis daha sonra salona girişleri yeniden açtı. Birçok taraftar, maçın 25 dakika geç başlamasına rağmen, karşılaşma başladıktan sonra salona girebildi.
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fenerbahçe beko, fenerbahçe final four, fenerbahçe-panathinaikos maçı
fenerbahçe beko, fenerbahçe final four, fenerbahçe-panathinaikos maçı

Fenerbahçe, Final Four’da finale çıkma şansını kaçırdı

21:19 24.05.2024 (güncellendi: 22:19 24.05.2024)
© AA / Halil SağırkayaTHY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Yunanistan’ın Panathinaikos ekibi Berlin’deki Uber Arena’da karşılaştı
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Yunanistan’ın Panathinaikos ekibi Berlin’deki Uber Arena’da karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla Fenerbahçe finale çıkma şansını kaçırdı.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four'unda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.
Almanya'nın Berlin şehrindeki Uber Arena'da oynanan maçı kaybeden Fenerbahçe, Euroleague'de finale çıkma şansını kaçırdı.
THY Euroleague Final Four maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a yenildi. Sarı lacivertli takım, Real Madrid-Olympiakos maçının kaybedeniyle üçüncülük maçı oynayacak.
Maçı Panathinaikos 73-57 üstünlükle tamamladı.

Maça büyük ilgi

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla karşılaşan Fenerbahçe Beko'ya sarı-lacivertli taraftarlar büyük destek verdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan karşılaşmaya çoğunluğu Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlar olmak üzere sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Panathinaikos AKTOR ile Fenerbahçe Beko arasında Almanya'da oynanacak karşılaşma 25 dakika gecikmişti.

Karşılaşma öncesinde olaylar çıkmıştı

Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri almasına karşın maç öncesinde taraftarlar arasında olaylar meydana geldi.
Türk ve Yunan taraftarların birbirlerine attıkları yabancı cisimler sebebiyle yaralananlar olurken, polis çok sayıda taraftarı gözaltına aldı. Yaşanan olaylar sebebiyle Berlin polis teşkilatı açıklama yaptı.
Çok sayıda taraftarın Uber Arena etrafında toplandığına dikkati çeken polis teşkilatı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Rakip taraftar grupları arasında şişelerin atıldığı çatışmalar yaşandı. Girişlerin başlamasıyla birlikte büyük bir grup, bu durumdan yararlanarak spor salonuna biletsiz giriş sağladı. Olaya karışanların kişisel bilgileri alındı.
Biletsiz giriş yapan taraftarlar tespit edildikten sonra salondan çıkarıldı. Polis daha sonra salona girişleri yeniden açtı. Birçok taraftar, maçın 25 dakika geç başlamasına rağmen, karşılaşma başladıktan sonra salona girebildi.
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