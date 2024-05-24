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Euroleague'de Final Four heyecanı: Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Euroleague'de Final Four heyecanı: Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Sputnik Türkiye
Final Four’da temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor. Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda finale... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T09:45+0300
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fenerbahçe
fenerbahçe beko
panathinaikos basketbol takımı
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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Final heyecanı bugün Berlin'de başlayacak.Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı nerede?Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek organizasyonda Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid ile Yunanistan temsilcileri Panathinaikos ve Olympiakos, Uber Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek.Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?Dörtlü Final'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, turnuvanın ilk yarı final maçında (TSİ) 19.00'da Panathinaikos'la karşılaşacak. Diğer yarı finalde (TSİ) 22.00'de Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.Kazanan ekipler 26 Mayıs Pazar günü (TSİ) 21.00'de şampiyonluk için parkeye çıkacak. Üçüncünün belli olacağı karşılaşma ise (TSİ) 18.00'de başlayacak.Hedef ikinci şampiyonlukFenerbahçe Beko, organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için parkeye çıkacak.Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün başlayacak organizasyonda Türkiye'den Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ve Yunanistan'dan da Panathinaikos ile Olympiakos takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 18. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından sonra altıncı kez Dörtlü Final'de yer alacak.2017 yılında kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu başarıyı tekrar etmeye çalışacak.Normal sezonu 6. sırada tamamladıFenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 20 galibiyetle 6. sırada tamamladı.Sarı-lacivertli ekip 14 kez rakiplerine kaybetti. İlk 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis'le yollarını ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaştıktan sonra çıkışa geçerek play-off oynama hakkı kazandı.Play-off'ta tarihe geçtiPlay-off turunda normal sezonu 3. sırada tamamlayan Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşen Fenerbahçe Beko, ilk 2 maçı deplasmanda oynadı. Fransa'daki ilk maçı 95-91 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 93-88 mağlup ayrıldı.İstanbul'da oynanan üçüncü maçı taraftarının önünde 89-78 kazanarak seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Beko, dördüncü maçı iç sahada 65-62 kaybetti.Fransa'da oynanan serinin beşinci maçında uzatmalarda rakibini 80-79 yenmeyi başaran Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, play-off'ta beşinci maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.Nigel Hayes-Davis en iyi ilk 5'teFenerbahçe Beko'da bu sezon ALBA Berlin karşısında attığı 50 sayıyla rekor kıran Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine seçildi.Bu sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı maçlarda 492 sayı atan ABD'li basketbolcu; Real Madrid'den Favundo Campazzo, normal sezonun da en değerli oyuncusu (MVP) seçilen AS Monaco'dan Mike James, Panathinaikos'tan Mathias Lessort ve Kendrick Nunn'la birlikte ilk 5'teki yerini aldı.KadroSarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:Melih Mahmutoğlu, Scottie Wilbekin, Mert Emre Ekşioğlu, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Metecan Birsen, Yiğit Hamza Mestoğlu (Türkiye), Nigel Hayes-Davis, Nate Sestina (ABD), Nick Calathes (Yunanistan), Amine Noua (Fransa), Marko Guduric (Sırbistan), Dyshawn Pierre (Kanada), Tyler Dorsey (Yunanistan/ABD), Yam Madar (İsrail)
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panathinaikos - fenerbahçe beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?,panathinaikos - fenerbahçe maçi hangi kanalda?
panathinaikos - fenerbahçe beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?,panathinaikos - fenerbahçe maçi hangi kanalda?

Euroleague'de Final Four heyecanı: Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

09:45 24.05.2024
© AA / Halil SağırkayaFinal Four
Final Four - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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Final Four’da temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor. Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda finale uzanmak isteyen sarı-lacivertliler, Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos karşısında zafer hedefliyor. Saat 19.00'de başlayacak mücadele, S Sport'tan yayınlanacak.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Final heyecanı bugün Berlin'de başlayacak.

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı nerede?

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek organizasyonda Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid ile Yunanistan temsilcileri Panathinaikos ve Olympiakos, Uber Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?

Dörtlü Final'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, turnuvanın ilk yarı final maçında (TSİ) 19.00'da Panathinaikos'la karşılaşacak. Diğer yarı finalde (TSİ) 22.00'de Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.
Kazanan ekipler 26 Mayıs Pazar günü (TSİ) 21.00'de şampiyonluk için parkeye çıkacak. Üçüncünün belli olacağı karşılaşma ise (TSİ) 18.00'de başlayacak.

Hedef ikinci şampiyonluk

Fenerbahçe Beko, organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için parkeye çıkacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün başlayacak organizasyonda Türkiye'den Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ve Yunanistan'dan da Panathinaikos ile Olympiakos takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.
1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 18. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından sonra altıncı kez Dörtlü Final'de yer alacak.
2017 yılında kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu başarıyı tekrar etmeye çalışacak.

Normal sezonu 6. sırada tamamladı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 20 galibiyetle 6. sırada tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip 14 kez rakiplerine kaybetti. İlk 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis'le yollarını ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaştıktan sonra çıkışa geçerek play-off oynama hakkı kazandı.

Play-off'ta tarihe geçti

Play-off turunda normal sezonu 3. sırada tamamlayan Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşen Fenerbahçe Beko, ilk 2 maçı deplasmanda oynadı. Fransa'daki ilk maçı 95-91 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 93-88 mağlup ayrıldı.
İstanbul'da oynanan üçüncü maçı taraftarının önünde 89-78 kazanarak seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Beko, dördüncü maçı iç sahada 65-62 kaybetti.
Fransa'da oynanan serinin beşinci maçında uzatmalarda rakibini 80-79 yenmeyi başaran Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, play-off'ta beşinci maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.

Nigel Hayes-Davis en iyi ilk 5'te

Fenerbahçe Beko'da bu sezon ALBA Berlin karşısında attığı 50 sayıyla rekor kıran Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine seçildi.
Bu sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı maçlarda 492 sayı atan ABD'li basketbolcu; Real Madrid'den Favundo Campazzo, normal sezonun da en değerli oyuncusu (MVP) seçilen AS Monaco'dan Mike James, Panathinaikos'tan Mathias Lessort ve Kendrick Nunn'la birlikte ilk 5'teki yerini aldı.

Kadro

Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:
Melih Mahmutoğlu, Scottie Wilbekin, Mert Emre Ekşioğlu, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Metecan Birsen, Yiğit Hamza Mestoğlu (Türkiye), Nigel Hayes-Davis, Nate Sestina (ABD), Nick Calathes (Yunanistan), Amine Noua (Fransa), Marko Guduric (Sırbistan), Dyshawn Pierre (Kanada), Tyler Dorsey (Yunanistan/ABD), Yam Madar (İsrail)
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