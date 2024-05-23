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Ergin Ataman ile taraftarlar arasında küfürleşme: 'Sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla sıkıntım yok'
Ergin Ataman ile taraftarlar arasında küfürleşme: 'Sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla sıkıntım yok'
Sputnik Türkiye
THY EuroLeague Final Four için takımlar Berlin'e geldi. Otele giriş esnasında Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Fenerbahçeli taraftarlara küfürle karşılık... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
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THY EuroLeague'de Final Four müsabakaları için takımlar Berlin'e gelmeye başladı.Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos takımları otele giriş yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını karşılamak için geldiği otelde Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın da giriş yaptığı anda oradaydı.Zorlu maç için Berlin'deki oteline ulaşan Yunan ekibi otele giriş yaptığı sırada, çevrede bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yaptı.Ergin Ataman'ın, Fenerbahçe taraftarına küfürle karşılık verdikten sonra "Güvenlik nerede?" diye sorduğu görüldü.Bunun üzerine taraflar arasında kısa süreli bir gerilim yaşansa da olaylar büyümeden Ergin Ataman ve Panathinaikos takımı otele girdi.'Sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok'Otele gelen polis ekipleri, yaşananlar sebebiyle üzüntülerini dile getirirken, Ergin Ataman; Fenerbahçe'yi desteklemek için otele gelen taraftarlarla yaşanan gerginlikte polis ekiplerinin takımı korumak için daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.Otele girişte ihmal olduğunun altını çizen Ataman, şöyle konuştu:Berlin Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Işık da yaşananları tasvip etmediklerini belirterek, "Böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz. Üzgünüz böyle olduğu için. Spor içinde geçmesi gerekirdi." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/tehdit-edildigi-ortaya-cikan-ergin-ataman-ben-turkum-bana-bir-sey-yapamazsiniz-1083172166.html
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panathinaikos basketbol takımı, panathinaikos, ergin ataman, fenerbahçe, fenerbahçe beko

Ergin Ataman ile taraftarlar arasında küfürleşme: 'Sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla sıkıntım yok'

09:29 23.05.2024 (güncellendi: 09:31 23.05.2024)
© İHAErgin Ataman
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© İHA
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THY EuroLeague Final Four için takımlar Berlin'e geldi. Otele giriş esnasında Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Fenerbahçeli taraftarlara küfürle karşılık verdi.
THY EuroLeague'de Final Four müsabakaları için takımlar Berlin'e gelmeye başladı.
Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos takımları otele giriş yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını karşılamak için geldiği otelde Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın da giriş yaptığı anda oradaydı.
Zorlu maç için Berlin'deki oteline ulaşan Yunan ekibi otele giriş yaptığı sırada, çevrede bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yaptı.
Ergin Ataman'ın, Fenerbahçe taraftarına küfürle karşılık verdikten sonra "Güvenlik nerede?" diye sorduğu görüldü.
Bunun üzerine taraflar arasında kısa süreli bir gerilim yaşansa da olaylar büyümeden Ergin Ataman ve Panathinaikos takımı otele girdi.
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
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'Sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok'

Otele gelen polis ekipleri, yaşananlar sebebiyle üzüntülerini dile getirirken, Ergin Ataman; Fenerbahçe'yi desteklemek için otele gelen taraftarlarla yaşanan gerginlikte polis ekiplerinin takımı korumak için daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
Otele girişte ihmal olduğunun altını çizen Ataman, şöyle konuştu:
"Tabii ki yaşananların büyük bir sıkıntıya neden olacağını düşünmüyorum. Benim Fenerbahçe Kulübü'yle, sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Ama maalesef sürekli bu tip provokasyon yapan holiganlar her kulüpte var. Umarım Alman polisi de gerekli dersi alır ve bütün takımlara gerekli korumayı sağlar. Bizim de holiganlarımız gelecek. Burada ciddi bir güvenlik eksiği görüldü. İnşallah bu olay da örnek olur. Maalesef tatsız bir durum başımıza geldi. Alman polisinin de turnuvaya güvenlik açısından ehemmiyet vermesini sağlar. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz da buraya gelip destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Sonuçta bir maç yapılacak. Buraya takımlar uzun bir maraton sonunda büyük bir başarıyla geldi. Bir takım kazanacak, bir takım kaybedecek. Bunun bilinci içinde olmamız lazım. Ama maalesef bazı holiganlar sadece olay çıkarma derdindeler. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi yapacağız."
Berlin Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Işık da yaşananları tasvip etmediklerini belirterek, "Böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz. Üzgünüz böyle olduğu için. Spor içinde geçmesi gerekirdi." diye konuştu.
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