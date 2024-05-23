Ergin Ataman ile taraftarlar arasında küfürleşme: 'Sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla sıkıntım yok'

"Tabii ki yaşananların büyük bir sıkıntıya neden olacağını düşünmüyorum. Benim Fenerbahçe Kulübü'yle, sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Ama maalesef sürekli bu tip provokasyon yapan holiganlar her kulüpte var. Umarım Alman polisi de gerekli dersi alır ve bütün takımlara gerekli korumayı sağlar. Bizim de holiganlarımız gelecek. Burada ciddi bir güvenlik eksiği görüldü. İnşallah bu olay da örnek olur. Maalesef tatsız bir durum başımıza geldi. Alman polisinin de turnuvaya güvenlik açısından ehemmiyet vermesini sağlar. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz da buraya gelip destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Sonuçta bir maç yapılacak. Buraya takımlar uzun bir maraton sonunda büyük bir başarıyla geldi. Bir takım kazanacak, bir takım kaybedecek. Bunun bilinci içinde olmamız lazım. Ama maalesef bazı holiganlar sadece olay çıkarma derdindeler. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi yapacağız."