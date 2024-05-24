Erdoğan: Yastık altına konan altın ve dövizin sahibine güven verme dışında ekonomiye bir katkısı yok

Günümüzde servet eşitsizliği dünyada en yüksek seviyesine çıktı. Dünyadaki en zengin yüzde 1'lik kesim, toplam küresel servetin neredeyse yarısına sahip.

Bizim insanımız zor günlerinde muhtaç olmamak için gelirinin bir kısmını biriktirir, Yastık altına konan altın ve dövizin sahibine güven verme dışında ekonomiye aktif bir katkısı yok