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Erdoğan: Yastık altına konan altın ve dövizin sahibine güven verme dışında ekonomiye bir katkısı yok
Erdoğan: Yastık altına konan altın ve dövizin sahibine güven verme dışında ekonomiye bir katkısı yok
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yastık altına konan altın ve dövizin sahibine güven verme dışında ekonomiye aktif bir katkısı yok" dedi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T15:22+0300
2024-05-24T15:22+0300
2024-05-24T15:37+0300
türkiye
albaraka türk katılım bankası
recep tayyip erdoğan
son dakika
ekonomi
altın
döviz
dolar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda “Albaraka İslami Finans Zirvesi”nde konuştu:Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
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albaraka türk katılım bankası, recep tayyip erdoğan, son dakika, ekonomi, altın, döviz, dolar
albaraka türk katılım bankası, recep tayyip erdoğan, son dakika, ekonomi, altın, döviz, dolar
Erdoğan: Yastık altına konan altın ve dövizin sahibine güven verme dışında ekonomiye bir katkısı yok
15:22 24.05.2024 (güncellendi: 15:37 24.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yastık altına konan altın ve dövizin sahibine güven verme dışında ekonomiye aktif bir katkısı yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda “Albaraka İslami Finans Zirvesi”nde konuştu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
Doğu-Batı arasında tarih boyunca ticari ve beşeri köprü vazifesi üstlenen Türkiye, finansal piyasalar arasında da aynı rolü oynamaya başladı. Şu an dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak, zulmün önüne geçecek bir kurumsal mekanizma yoktur.
Günümüzde servet eşitsizliği dünyada en yüksek seviyesine çıktı. Dünyadaki en zengin yüzde 1'lik kesim, toplam küresel servetin neredeyse yarısına sahip.
Bizim insanımız zor günlerinde muhtaç olmamak için gelirinin bir kısmını biriktirir, Yastık altına konan altın ve dövizin sahibine güven verme dışında ekonomiye aktif bir katkısı yok
Zayıfı daha zayıflatan, fakiri daha da fakirleştiren, zalimi güçlendiren bu (kapitalist) sistemin dertlerimize derman olmayacağını kabul etmek zorundayız