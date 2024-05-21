https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ssk-bag-kur-memur-emeklilerine-bankalardan-promosyon-odemeler-31-bin-tlye-kadar-cikabiliyor-1084057686.html

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine bankalardan promosyon: Ödemeler 31 bin TL'ye kadar çıkabiliyor

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine bankalardan promosyon: Ödemeler 31 bin TL'ye kadar çıkabiliyor

Sputnik Türkiye

Emekli maaşlarındaki son gelişmeler, bankaların emekli promosyonlarını da hareketlendirdi. Kamu ve özel bankalar, emekli müşteriler için çekici promosyon... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T14:40+0300

2024-05-21T14:40+0300

2024-05-21T14:48+0300

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Bankalar, emekli müşteriler için cazip promosyon paketleri sunmaya devam ediyor. SSK, Bağ-Kur, memur emeklilerinin merakla takip ettiği emekli promosyonlarında yeni gelişme yaşandı. Bankalar listelerini güncellerken promosyona ek finansman desteğini de pakete ekledi. Yeni hamleyle emeklilerin bankadan alacağı ödeme 31 bin TL'yi gördü.Emekliler, bankaların sunduğu promosyon ve finansman seçeneklerini yakından takip etmeli. Hangi banka ne kadar promosyon verdiği konusunda bilgi sahibi olmaları, en uygun seçeneği belirlemeleri açısından önemli.Akbaraka Türk 31 bin TL'ye kadar destek sunduğunu açıkladıÖrneğin TGRT Haber'de yer alana göre, Albaraka Türk, emekli maaşını bankalarında taşıyan müşterilerine 16 bin TL'ye kadar doğrudan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, 15 bin TL'ye varan vade farksız finansman desteği de sağlıyor, toplamda 31 bin TL'ye varan bir destek sunuyor.Ganti BBVA'da emekli promosyonları ne kadar?Garanti BBVA, emekli maaşını banka üzerinden alanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Kampanya 31 Mayıs'a kadar devam edecek.Ziraat Bankası'nda önceki dönem promosyonlarını iade etmeksizin yeni promosyon ödemelerine hak varZiraat Bankası, SGK emeklilerine, üç yıllık peşin ödeme taahhüdü ile 12 bin TL'ye varan promosyon imkanı sağlıyor. Banka, önceki dönem promosyonlarını iade etmeksizin yeni promosyon ödemelerine geçiş yapıyor.Halk Bank'ta maaş tutarına göre ödemeEmekli maaşını üç yıl süreyle Halkbank üzerinden alma taahhüdü verenlere, maaş tutarına göre 8 bin ila 12 bin TL arasında promosyon ödeniyor.Akbank'da kampanya 31 Mayıs'ta bitiyorEmekli maaşını Akbank'tan alanlara 17 bin 500 TL'ye kadar toplam ödül fırsatı sunuyor. Bu kampanya da 31 Mayıs’a kadar devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/16-milyonun-bekledigi-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-emeklilere-yuzde-15-indirim-geliyor-1084039378.html

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