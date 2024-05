https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/czn-burak-cannes-film-festivaline-katildi-1084173453.html

CZN Burak Cannes Film Festivali'ne katıldı

24.05.2024

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali sürüyor.Son olarak "All We Imagine as Light" filminin, festival kapsamında prömiyeri gerçekleştirildi.Katıldığı prömiyerde kırmızı halıda yürüyenler arasında dikkat çeken isimlerden biri de CZN Burak (Burak Özdemir) oldu.CZN Burak, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

cannes

