https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/czn-burak-cannes-film-festivaline-katildi-1084173453.html
CZN Burak Cannes Film Festivali'ne katıldı
CZN Burak Cannes Film Festivali'ne katıldı
Sputnik Türkiye
Birçok dünyaca ünlü isim, "All We Imagine as Light" filminin festival kapsamında gerçekleştirilen prömiyerine katıldı. Kırmızı halıda yürüyen ünlülerin... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T16:23+0300
2024-05-24T16:23+0300
2024-05-24T16:23+0300
yaşam
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cannes film festivali
cannes film festivali
sosyal medya
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Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali sürüyor.Son olarak "All We Imagine as Light" filminin, festival kapsamında prömiyeri gerçekleştirildi.Katıldığı prömiyerde kırmızı halıda yürüyenler arasında dikkat çeken isimlerden biri de CZN Burak (Burak Özdemir) oldu.CZN Burak, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230529/cannes-film-festivaline-altin-palmiyeyi-kazanan-yonetmenin-macron-elestirisi-damga-vurdu-1071740654.html
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czn burak, cannes, cannes film festivali, cannes film festivali, sosyal medya
czn burak, cannes, cannes film festivali, cannes film festivali, sosyal medya
CZN Burak Cannes Film Festivali'ne katıldı
Birçok dünyaca ünlü isim, "All We Imagine as Light" filminin festival kapsamında gerçekleştirilen prömiyerine katıldı. Kırmızı halıda yürüyen ünlülerin arasında sosyal medya fenomeni şef CZN Burak'ın da olduğu dikkat çekti.
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali sürüyor.
Son olarak "All We Imagine as Light" filminin, festival kapsamında prömiyeri gerçekleştirildi.
Katıldığı prömiyerde kırmızı halıda yürüyenler arasında dikkat çeken isimlerden biri de CZN Burak (Burak Özdemir) oldu.
CZN Burak, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.