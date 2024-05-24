CHP Genel Başkanı Özel: Ben İstiklal Caddesi'ndeki Arapça tabelalardan da utanç duyuyorum

"Hala aynı kafayla gidiyorlar. Bir partinin seçim sloganından milli eğitim müfredatı olmaz. Yüzyıl önceki terminoloji, iki yüzyıl öncesine özlem duyan kafayla müfredat olmaz. İçinde Atatürk olmayan, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına hürmet göstermeyen, onları anmayan, Kurtuluş Savaşı'nda dahi isimlerini anmayan kafadan müfredat olmaz. '10 yıldır yaptım, 7 günde görüş bildirin' diyen kafayla müfredat olmaz.

Ve buradan bir kez daha söylüyorum; müfredat yapmak, anayasa yapmaktan önemlidir. Anayasayı katılımcılıkla yapacaksan, müfredatı da katılımcılıkla yapacaksın. Bu müfredatla yetişen nesiller gelecekte anayasa yapacak ya da anayasaya sadakat duyacak ya da anayasayı ilga edecek. Anayasa devletini ortadan kaldıracak. O yüzden anayasayı nasıl yapıyorsan müfredatı da o şekilde yapman lazım. Toplumun tümünü kapsamayan, öğrenciyi, öğretmeni, veliyi ve eğitim alanında örgütlü sendikaları dinlemeyen, görmezden gelen ve sadece 'benim istediğime göre bir nesil yetiştirsin' diyen ki onu da başaramıyor, başaramadığını itiraf ediyor ama tekrar deniyor. Bu kafanın yaptığı müfredattan hiçbir şey olmaz.