https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/cem-yilmazin-nafaka-itirazi-reddedildi-10-bin-dolar-nafaka-odemeye-devamina-kararlastirdi-1084175125.html

Cem Yılmaz’ın nafaka itirazı reddedildi: 10 bin dolar nafaka ödemenin devamı kararlaştırıldı

Cem Yılmaz’ın nafaka itirazı reddedildi: 10 bin dolar nafaka ödemenin devamı kararlaştırıldı

Sputnik Türkiye

Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolar nafakaya itirazı reddedildi. Yargıtay, Cem Yılmaz’ın 10 bin dolar nafakayı ödemeye devam etmesine... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T17:44+0300

2024-05-24T17:44+0300

2024-05-24T17:45+0300

yaşam

cem yılmaz

nafaka

itiraz

yargıtay

dolar

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Habertürk'te yer alan habere göre, Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle ilgili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararını verdi.Karara göre, Yargıtay İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi’nin kararını onayarak Cem Yılmaz’ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/veteran-komedyen-demisti-hasan-can-kayadan-cem-yilmaz-icin-bir-aciklama-daha-1083780285.html

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cem yılmaz, nafaka, itiraz, yargıtay, dolar