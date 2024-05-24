https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/cem-yilmazin-nafaka-itirazi-reddedildi-10-bin-dolar-nafaka-odemeye-devamina-kararlastirdi-1084175125.html
Cem Yılmaz’ın nafaka itirazı reddedildi: 10 bin dolar nafaka ödemenin devamı kararlaştırıldı
Cem Yılmaz’ın nafaka itirazı reddedildi: 10 bin dolar nafaka ödemenin devamı kararlaştırıldı
Sputnik Türkiye
Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolar nafakaya itirazı reddedildi. Yargıtay, Cem Yılmaz’ın 10 bin dolar nafakayı ödemeye devam etmesine... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T17:44+0300
2024-05-24T17:44+0300
2024-05-24T17:45+0300
yaşam
cem yılmaz
nafaka
itiraz
yargıtay
dolar
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Habertürk'te yer alan habere göre, Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle ilgili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararını verdi.Karara göre, Yargıtay İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi’nin kararını onayarak Cem Yılmaz’ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/veteran-komedyen-demisti-hasan-can-kayadan-cem-yilmaz-icin-bir-aciklama-daha-1083780285.html
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cem yılmaz, nafaka, itiraz, yargıtay, dolar
cem yılmaz, nafaka, itiraz, yargıtay, dolar
Cem Yılmaz’ın nafaka itirazı reddedildi: 10 bin dolar nafaka ödemenin devamı kararlaştırıldı
17:44 24.05.2024 (güncellendi: 17:45 24.05.2024)
Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolar nafakaya itirazı reddedildi. Yargıtay, Cem Yılmaz’ın 10 bin dolar nafakayı ödemeye devam etmesine hükmetti
Habertürk'te yer alan habere göre, Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle ilgili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararını verdi.
Karara göre, Yargıtay İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi’nin kararını onayarak Cem Yılmaz’ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti.