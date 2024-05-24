https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/blinken-abdnin-ukraynaya-askeri-yardimi-cephe-hattina-ulasti-1084183902.html

Blinken: ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı 'cephe hattına' ulaştı

Blinken: ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı 'cephe hattına' ulaştı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya daha önce tahsis edilen ABD askeri yardımının 'cephe hattına' ulaştığını belirtti. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T21:54+0300

2024-05-24T21:54+0300

2024-05-24T21:54+0300

ukrayna krizi

abd

antony blinken

ukrayna

kiev

askeri yardım

himars

mühimmat

cephe

harkov

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD’nin Kiev'e yeni askeri yardımı kapsamında 275 milyon dolar tutarında HIMARS sistemleri, topçu ve tanksavar silahları mühimmatı aktarılacağını söyledi.Blinken, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya tahsis ettiği askeri yardımın 'cephe hattına' ulaştığını, yeni yardımın ise en kısa sürede gönderileceğini belirterek, “Ukrayna'nın Harkov yakınlarındaki Rus saldırılarını püskürtmeye yardımcı olma çabalarımızın bir parçası olan bu 275 milyon dolarlık yardım paketi, acil ihtiyaç duyulan mühimmatları içeriyor” dedi.Blinken, pakette HIMARS sistemleri, topçu ve tanksavar silahları için mühimmatların yanı sıra hassas güdümlü hava mermilerinin yer alacağını kaydetti.

ukrayna

kiev

harkov

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abd, antony blinken, ukrayna, kiev, askeri yardım, himars, mühimmat, cephe, harkov