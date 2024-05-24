https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/blinken-abdnin-ukraynaya-askeri-yardimi-cephe-hattina-ulasti-1084183902.html
Blinken: ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı 'cephe hattına' ulaştı
Blinken: ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı 'cephe hattına' ulaştı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya daha önce tahsis edilen ABD askeri yardımının 'cephe hattına' ulaştığını belirtti. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T21:54+0300
2024-05-24T21:54+0300
2024-05-24T21:54+0300
ukrayna krizi
abd
antony blinken
ukrayna
kiev
askeri yardım
himars
mühimmat
cephe
harkov
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD’nin Kiev'e yeni askeri yardımı kapsamında 275 milyon dolar tutarında HIMARS sistemleri, topçu ve tanksavar silahları mühimmatı aktarılacağını söyledi.Blinken, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya tahsis ettiği askeri yardımın 'cephe hattına' ulaştığını, yeni yardımın ise en kısa sürede gönderileceğini belirterek, “Ukrayna'nın Harkov yakınlarındaki Rus saldırılarını püskürtmeye yardımcı olma çabalarımızın bir parçası olan bu 275 milyon dolarlık yardım paketi, acil ihtiyaç duyulan mühimmatları içeriyor” dedi.Blinken, pakette HIMARS sistemleri, topçu ve tanksavar silahları için mühimmatların yanı sıra hassas güdümlü hava mermilerinin yer alacağını kaydetti.
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abd, antony blinken, ukrayna, kiev, askeri yardım, himars, mühimmat, cephe, harkov
abd, antony blinken, ukrayna, kiev, askeri yardım, himars, mühimmat, cephe, harkov
Blinken: ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı 'cephe hattına' ulaştı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya daha önce tahsis edilen ABD askeri yardımının 'cephe hattına' ulaştığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD’nin Kiev'e yeni askeri yardımı kapsamında 275 milyon dolar tutarında HIMARS sistemleri, topçu ve tanksavar silahları mühimmatı aktarılacağını söyledi.
Blinken, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya tahsis ettiği askeri yardımın 'cephe hattına' ulaştığını, yeni yardımın ise en kısa sürede gönderileceğini belirterek, “Ukrayna'nın Harkov yakınlarındaki Rus saldırılarını püskürtmeye yardımcı olma çabalarımızın bir parçası olan bu 275 milyon dolarlık yardım paketi, acil ihtiyaç duyulan mühimmatları içeriyor” dedi.
Blinken, pakette HIMARS sistemleri, topçu ve tanksavar silahları için mühimmatların yanı sıra hassas güdümlü hava mermilerinin yer alacağını kaydetti.