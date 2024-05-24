https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/bir-efsanenin-sonuna-geliniyor-barcelona-yeni-sezona-xavi-ile-devam-edilmeyecegini-duyurdu-1084172005.html
Bir efsanenin sonuna geliniyor: Barcelona, yeni sezona Xavi ile devam edilmeyeceğini duyurdu
Bir efsanenin sonuna geliniyor: Barcelona, yeni sezona Xavi ile devam edilmeyeceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
La Liga ekiplerinden Barcelona, Teknik Direktör Xavi Hernandez ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T15:28+0300
2024-05-24T15:28+0300
2024-05-24T15:28+0300
spor
xavi hernandez
barcelona
futbol
teknik direktör
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İspanya La Liga ekibi Barcelona, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2024-2025 sezonuna Teknik Direktör Xavi Hernandez ile başlamayacağını duyurdu. Açıklamada, Xavi’ye teknik direktör olarak yaptığı çalışmaların yanı sıra oyuncu ve takım kaptanı olarak verdiği katkılar için de teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için de başarı dileklerinde bulunuldu.44 yaşındaki İspanyol teknik adam, La Liga’nın 38. hafta maçında Sevilla ile oynayacakları karşılaşmada son kez Barcelona’nın başında maça çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/aziz-yildirimdan-koca-sert-tepki-sampiyon-olmayacaksan-neden-adaysin-1084165544.html
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xavi hernandez, barcelona, futbol, teknik direktör
xavi hernandez, barcelona, futbol, teknik direktör
Bir efsanenin sonuna geliniyor: Barcelona, yeni sezona Xavi ile devam edilmeyeceğini duyurdu
La Liga ekiplerinden Barcelona, Teknik Direktör Xavi Hernandez ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu
İspanya La Liga ekibi Barcelona, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2024-2025 sezonuna Teknik Direktör Xavi Hernandez ile başlamayacağını duyurdu.
Açıklamada, Xavi’ye teknik direktör olarak yaptığı çalışmaların yanı sıra oyuncu ve takım kaptanı olarak verdiği katkılar için de teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için de başarı dileklerinde bulunuldu.
44 yaşındaki İspanyol teknik adam, La Liga’nın 38. hafta maçında Sevilla ile oynayacakları karşılaşmada son kez Barcelona’nın başında maça çıkacak.