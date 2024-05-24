https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/aziz-yildirimdan-koca-sert-tepki-sampiyon-olmayacaksan-neden-adaysin-1084165544.html

Aziz Yıldırım'dan Koç'a sert tepki: 'Şampiyon olmayacaksan neden adaysın?'

Aziz Yıldırım'dan Koç'a sert tepki: 'Şampiyon olmayacaksan neden adaysın?'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım Ali Koç hakkında, "'Şampiyonluk sözü vermiyorum'... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T13:16+0300

2024-05-24T13:16+0300

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spor

ali koç

fenerbahçe

aziz yıldırım

başkanlık

başkanlık seçimleri

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

avrupa futbol şampiyonası

şampiyonluk

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Olağan genel kurulda başkan adayı olacağını duyuran Aziz Yıldırım, Silivri ve Çevre Dernekler buluşmasında konuştu. 30 - 31 Mayıs tarihinde düzenlenecek seçim için Koç'a "Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolara yaptık, Yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz. Şampiyonluk sözü vermiyorum' diyor, 'Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum" ifadelerini kullandı. 'Biz Fenerbahçeyi şampiyon yapmaya geliyoruz'Sözlerinin devamında ise Yıldırım, "İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler. Yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Fenerbahçeliler olarak mutlu oluyoruz. Fenerbahçe en büyüktür. Bunun herkesin farkında olması lazım. Çocuklarımız artık mutlu olmalı, okullarına rahat rahat gitmeli. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyoruz." diye konuştu.Buna ek olarak, 'Fenerbahçe'nin sahasında sadece Fenerbahçe oynayabilir' diyen Yıldırım, "Gelince ilk iş olarak Bahçeşehir Basketbol'un sözleşmesini feshedeceğim. Onların eski tweetlerini gördüm" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ali-koc-derbi-galibiyetini-degerlendirdi-gercek-sampiyonun-kim-oldugunu-serefsizlere-gosterdik-1083995728.html

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Sputnik Türkiye

ali koç, fenerbahçe, aziz yıldırım, başkanlık, başkanlık seçimleri, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, şampiyonluk