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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/benzin-fiyatlarina-indirim-geliyor-motorine-de-gelecek-mi-1084155807.html
Benzin fiyatlarına indirim geliyor: Motorine de gelecek mi?
Benzin fiyatlarına indirim geliyor: Motorine de gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. Benzin fiyatlarına yapılacak bu indirim cumartesi gece yarısından itibaren... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
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Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tahmini olarak benzin fiyatında 1 lira 40 kuruşluk bir indirim bekleniyor.Motorine indirim gelecek mi?Motorin fiyatlarında ise şu an için indirim öngörülmüyor, çünkü rafineri marjlarının yüksek olması nedeniyle motorin fiyatında değişiklik yapılmayacak.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:
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Benzin fiyatlarına indirim geliyor: Motorine de gelecek mi?

08:58 24.05.2024 (güncellendi: 08:59 24.05.2024)
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Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
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Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. Benzin fiyatlarına yapılacak bu indirim cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak. İşte 24 Mayıs 2024 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları
Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tahmini olarak benzin fiyatında 1 lira 40 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Motorine indirim gelecek mi?

Motorin fiyatlarında ise şu an için indirim öngörülmüyor, çünkü rafineri marjlarının yüksek olması nedeniyle motorin fiyatında değişiklik yapılmayacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 42.74 TL
Motorin: 40.23 TL
LPG: 20.97 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 42.66 TL
Motorin: 40.17 TL
LPG: 20.43 TL
Ankara:
Benzin: 43.64 TL
Motorin: 41.16 TL
LPG: 20.87 TL
İzmir:
Benzin: 43.89 TL
Motorin: 41.44 TL
LPG: 20.51 TL
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