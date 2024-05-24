https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/benzin-fiyatlarina-indirim-geliyor-motorine-de-gelecek-mi-1084155807.html

Benzin fiyatlarına indirim geliyor: Motorine de gelecek mi?

Benzin fiyatlarına indirim geliyor: Motorine de gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. Benzin fiyatlarına yapılacak bu indirim cumartesi gece yarısından itibaren... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T08:58+0300

2024-05-24T08:58+0300

2024-05-24T08:59+0300

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Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tahmini olarak benzin fiyatında 1 lira 40 kuruşluk bir indirim bekleniyor.Motorine indirim gelecek mi?Motorin fiyatlarında ise şu an için indirim öngörülmüyor, çünkü rafineri marjlarının yüksek olması nedeniyle motorin fiyatında değişiklik yapılmayacak.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/kaza-tutanaginda-artik-e-devletten-yapilabilecek-3-soruda-yeni-uygulama-nasil-isliyor-1084154357.html

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