https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/bakan-kacir-akinci-iranda-dusen-helikopterin-lokasyonunu-15-saat-icinde-tespit-etti-1084176860.html

Bakan Kacır: Akıncı, İran’da düşen helikopterin lokasyonunu 1.5 saat içinde tespit etti

Bakan Kacır: Akıncı, İran’da düşen helikopterin lokasyonunu 1.5 saat içinde tespit etti

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) 2'nci kez düzenlenen Bilim Kültür Sanat (BKS) Haftası etkinliğine katıldı 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T18:22+0300

2024-05-24T18:22+0300

2024-05-24T18:24+0300

türkiye

sanayi ve teknoloji bakanlığı

mehmet fatih kacır

karadeniz teknik üniversitesi (ktü)

akıncı

iran

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “İran Cumhurbaşkanı ve İran Dışişleri Bakanı'nın içinde bulunduğu helikopter düştü. Daha sonra komşumuz bizden helikopterin yerinin tespiti için Akıncı insansız hava aracımızı talep etti. Türkiye'nin milli insansız hava aracı Akıncı Türkiye'den kalktı, İran coğrafyasına geçti. Çok zor hava koşulları altında çok sarp bir vadide, çok sisli bir havada çok kısa bir zaman içerisinde 1,5 saate yakın bir zaman içerisinde düşen helikopterin lokasyonunu tespit etti ve İranlı makamlara bildirildi. Bu zor coğrafyada bu misyonu yapabilmesi Akıncı’nın sahip olduğu uydu bağlantısı sayesinde mümkün oldu” dedi.Ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa katılan Bakan Kacır, üniversite öğrencilerine Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki başarılarını anlattı. Kacır, Türkiye’nin tüm sanayileşme tarihinin adeta akıbete uğratılmış hikayeler tarihi olduğunu belirterek, “Ta ki 2000’li yıllara kadar. O yıllarda sağlam irade dedi ki bu ülkenin neye ihtiyacı varsa, Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelede neye ihtiyaç duyuyorsa biz onu kendi öz evlatlarımızın alın teriyle, akıl teriyle geliştireceğiz, üreteceğiz. 2000’li yılların başında insansız hava aracı diye bir kavram bilmiyorduk. İHA denildiğinde aklımıza İhlas Haber Ajansı’ndan başka bir şey gelmiyordu. Peçeteye selpak der gibi İHA’ya Heron diyorduk. Zannediyorduk ki bir tek İsrail’in yaptığı insansız hava araçları var. Onların markası Heron ve biz onları alarak terörle mücadele etmeye çalışıyorduk. Hiçbir zaman o mücadelenin kritik anlarında istediğimiz düzeyde insansız hava araçlarından istifade edemiyorduk. Ne zaman ki kendi evlatlarımızın, bu ülkenin kendi insan kaynağının geliştirdiği İHA’lar devreye girdi, Türkiye o zaman terörle mücadelede netice elde etti. Terörü topraklarımızdan milli SİHA’lar sayesinde kazıdık, attık. Yetmedi sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan teröristan haritalarını da milli SİHA’larıımızı kullanan silahlı kuvvetlerimiz sayesinde şimdi yırtıyoruz. O teröristlerin arkasında kim olursa olsun, hangi ağa babalarına güveniyor olurlarsa olsunlar gözlerinin yaşlarına bakmıyoruz, bakmayacağız” dedi.'Temmuz ayında Türksat 6A’yı uzaya göndereceğiz'Büyüyen uzay ekonomisinden pay almak istediklerini kaydeden Bakan Kacır, “Milli haberleşme uydumuzu da geliştirdik. Biliyorsunuz daha önceki Türksat haberleşme olgularını yurt dışında etmekteydik. Fakat şimdi ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı yerli olarak geliştirdik, ürettik. Yüzde 80’in üzerinde bir yerlilik oranıyla üretim sürecini tamamladık. Şimdi inşallah temmuz ayında Türksat 6A’yı uzaya göndereceğiz. Türkiye, haberleşme uydularını yerli olarak geliştirebilen 11 ülkeden biri olacak. Yeni nesil uydu projeleri başlatacağız. Alçak yörünge uydularını yerli olarak dönüştürmeye yönelik programlar başlatacağız. Bütün bu projelerde elde ettiğimiz birikimle bu defa Ay programında hibrit roket motor projesinde dünyanın önüne geçme fırsatı elde edeceğiz. Biz her bir projede milletimizle kazanırız, buna odaklanıyoruz. Türk milletinin bu projelerle kazanımı ne olur, Türkiye'nin hem ekonomik hem stratejik kazanımları hangi alanlarda ilerler buna odaklanıyoruz. Biliyoruz ki uzay hem stratejik hem ekonomik açıdan çok kıymetli bir alan. Küresel uzay ekonomisi 600 milyar dolar. Bunun 10-12 yıl içerisinde 1.5 trilyon dolara erişeceği öngörülüyor. Her yıl 1,5 trilyon doların uzay alanındaki işlere harcanacağı öngörülüyor. Biz hem bu büyüyen ekonomiden pay almak istiyoruz. Elde ettiğimiz kabiliyetlerle dünyayı yüksek teknoloji ihraç edebilen bir ülke olmak istiyoruz uzay alanında da. Bizim 20 yıl önce savunma ve havacılıkta ihracatımız ancak 250 milyon dolardı. Geçtiğimiz yıl bunu 22 misline çıkardık. 5.5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha da artacak. Uzayda da benzer başarı hikayesi ortaya çıkartacağız” şeklinde konuştu.'Akıncı 1.5 saate yakın bir zaman içerisinde İran’da düşen helikopterin lokasyonunu tespit etti'İran’da düşen helikoptere Akıncı ile ulaşıldığını dile getiren Bakan Kacır, “Savunma sanayi gibi kritik alanlarda kullandığımız teknolojilerin tümü uzay sistemleriyle entegre çalışıyor. Bakın komşumuz İran'da bir helikopter kazası yaşandı. İran Cumhurbaşkanı ve İran Dışişleri Bakanı'nın içinde bulunduğu helikopter düştü. Daha sonra komşumuz bizden helikopterin yerinin tespiti için Akıncı insansız hava aracımızı talep etti. Türkiye'nin milli insansız hava aracı Akıncı Türkiye'den kalktı, İran coğrafyasına geçti. Çok zor hava koşulları altında, çok sarp bir vadide, çok sisli bir havada çok kısa bir zaman içerisinde, 1.5 saate yakın bir zaman içerisinde düşen helikopterin lokasyonunu tespit etti ve İranlı makamlara bildirildi. Bu zor coğrafyada bu misyonu yapabilmesi Akıncı’nın sahip olduğu uydu bağlantısı sayesinde mümkün oldu. Uydu haberleşmesi sayesinde bu zor coğrafyada Akıncı görevini icra edebildi. Elbette sahip olduğu diğer teknik kabiliyetler sayesinde. Bu misyon aslında Türkiye'nin teknoloji geliştirmeye bakış açısını da gösteriyor. Biz teknolojiyi insanlık yararına olduğu ölçüde kıymetli buluyoruz. Teknoloji insanlığa hizmet ettiği ölçüde bir değer ifade ediyor Türk milleti için. Biz yüzyıllarca dünyaya adaleti, merhameti götürmüş bir milletiz. Bütün bu milli teknoloji hamlesinde elde ettiğimiz kazanımların dünyayı yeniden adaletle ve merhametle buluşturabildiği ölçüde kıymetli olacağına inanıyoruz. Bu inançla çalışıyoruz. Biliyoruz ki Türk milleti güçlendikçe, tarihin en şerefli milleti olan Türkler kuvvetlendikçe dünyada zulümler son bulacak. Dünya yeniden merhamete, yeniden adalete kavuşacak” diye konuştu.'Uluslararası uzay limanını inşallah inşa edeceğiz'Uluslararası uzay limanının inşa edileceğini söyleyen Bakan Kacır, “Bir uluslararası iş birliğiyle Türkiye bir uzay limanının önümüzdeki yıllar paydaşı olacak. Böylelikle uzaya bağımsız erişebilen bir ülke olacağız. Bir yandan hibrit roket motor teknolojisinde halihazırda dünyada ilk 4 ülke arasındayız. İnşallah Ay programını gerçekleştirdiğimizde bu teknolojiye uzayda tarihçe kazandıran ilk ülke olacağız. Bu kazanım Türkiye’nin yörüngeler arası uyku transferleri gibi zorlu uzay misyonlarını icra edebilecek uzay araçları geliştirilmesini mümkün kılacak. Böylelikle uzay ekonomisinden o alanda da pay elde etme imkanına sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/iran-genel-kurmay-baskanligindan-akinci-aciklamasi-enkazi-bizim-ihalarimiz-tespit-etti-1084082366.html

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