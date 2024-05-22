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İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan AKINCI açıklaması: Enkazı bizim İHA'larımız tespit etti
İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan AKINCI açıklaması: Enkazı bizim İHA'larımız tespit etti
Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterinin düşmesi olayında 'Türk İHA'sı AKINCI'ya dair... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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İran'ın resmi devlet ajansı Tasnim'in haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan AKINCI İHA'sı için açıklama geldi.İletişim bürosundan helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklamadan enkaz noktasının belirlenmesine ilişkin 'tam bilgi' verildi.Bu bağlamda yapılan açıklamada "Kazanın tam noktası, karadan bölgeyi arayan güçler ve İran silahlı kuvvetleri İHA'ları tarafından tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı iletişim bürosunun açıklamasına göre, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopterinin düşmesi olayıyla ilgili olarak, 'çok kötü hava koşulları, coğrafi ve dağlık bölgelerin sarplığı ve İran'ın "SAR" radarıyla donatılmış ileri seviye insansız hava araçlarının Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki görevlerini yerine getirmek için uzak olmasını dikkate alarak, kurtarma ekipleri karadan arama operasyonlarını başlatmak zorunda kalındı'.'AKINCI helikopter düşüş yerini tam bir şekilde bildiremedi ve Türkiye'ye geri döndü'Türkiye'nin bölgeye gece görüşlü ve termal kameralarla donatılmış insansız hava aracı göndermesine rağmen, bu hava aracının 'bulut altı noktaların tanımlanması ve kontrol edilmesi gibi ekipmanlarına sahip olmadığından helikopter düşüş yerini tam bir şekilde bildiremediği' ve sonunda Türkiye'ye geri döndüğü söyledi.'Özellikle de dost Türkiye'nin katkıları için teşekkürler'Ayrıca iletişim merkezi, 'Rusya ve Çin dahil tüm ülkelerin bu yöndeki çabalarını, işbirliğini ve dayanışmasını, özellikle de dost Türkiye'nin katkılarını' takdir ederek teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/reisi-ve-erkanini-tasiyan-helikopterlerden-birinin-pilotu-konustu-telsizleri-acikti-birden-kayboldu-1084084741.html
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İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan AKINCI açıklaması: Enkazı bizim İHA'larımız tespit etti

10:39 22.05.2024 (güncellendi: 11:46 22.05.2024)
© AA / İran Kızılayıİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA / İran Kızılayı
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İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterinin düşmesi olayında 'Türk İHA'sı AKINCI'ya dair haberlerle ilişkili olarak yayınladığı bildiride bu İHA'nın 'başarısız bir şekilde operasyonu noktaladığını' duyurdu. Açıklamada "Tam kaza noktasını bizim İHA'mız tespit etti" denildi.
İran'ın resmi devlet ajansı Tasnim'in haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan AKINCI İHA'sı için açıklama geldi.
İletişim bürosundan helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklamadan enkaz noktasının belirlenmesine ilişkin 'tam bilgi' verildi.
Bu bağlamda yapılan açıklamada "Kazanın tam noktası, karadan bölgeyi arayan güçler ve İran silahlı kuvvetleri İHA'ları tarafından tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı iletişim bürosunun açıklamasına göre, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopterinin düşmesi olayıyla ilgili olarak, 'çok kötü hava koşulları, coğrafi ve dağlık bölgelerin sarplığı ve İran'ın "SAR" radarıyla donatılmış ileri seviye insansız hava araçlarının Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki görevlerini yerine getirmek için uzak olmasını dikkate alarak, kurtarma ekipleri karadan arama operasyonlarını başlatmak zorunda kalındı'.

'AKINCI helikopter düşüş yerini tam bir şekilde bildiremedi ve Türkiye'ye geri döndü'

Türkiye'nin bölgeye gece görüşlü ve termal kameralarla donatılmış insansız hava aracı göndermesine rağmen, bu hava aracının 'bulut altı noktaların tanımlanması ve kontrol edilmesi gibi ekipmanlarına sahip olmadığından helikopter düşüş yerini tam bir şekilde bildiremediği' ve sonunda Türkiye'ye geri döndüğü söyledi.

'Özellikle de dost Türkiye'nin katkıları için teşekkürler'

Ayrıca iletişim merkezi, 'Rusya ve Çin dahil tüm ülkelerin bu yöndeki çabalarını, işbirliğini ve dayanışmasını, özellikle de dost Türkiye'nin katkılarını' takdir ederek teşekkür etti.
Reisi'yi de taşıyan helikopterde kimler vardı? - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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