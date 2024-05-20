https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ali-koc-derbi-galibiyetini-degerlendirdi-gercek-sampiyonun-kim-oldugunu-serefsizlere-gosterdik-1083995728.html

Ali Koç derbi galibiyetini değerlendirdi: 'Gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere gösterdik'

Ali Koç derbi galibiyetini değerlendirdi: 'Gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere gösterdik'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray galibiyetinin ardından, "Bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T09:47+0300

2024-05-20T09:47+0300

2024-05-20T09:47+0300

spor

ali koç

fenerbahçe

şampiyon

şampiyonluk

dursun özbek

galatasaray

hakem

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne kafileyi taşıyan otobüsle birlikte gelen Ali Koç, daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'yle birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Derbi galibiyetine değinerek sözlerine başlayan Koç, alınan 3 puanı 7'den 70'e tüm Fenerbahçelilere armağan ettiğini belirtti.Sadece bir derbi galibiyeti almadıklarının altını çizen Koç, "Bir derbi galibiyetinden çok daha büyüğüydü. Kendi sahalarında şampiyonluk kutlatmadık. Bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik. Bunun için de takımımıza teşekkür ediyorum. Kahramanca savaştılar, mücadele ettiler. 81 dakika 10 kişi olmamıza rağmen, böyle bir hakeme rağmen umudumuzu son haftaya taşımaya vesile oldular. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.Sezon içinde 6 derbi maçın 4'ünü kazandıklarını, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldıklarını dile getiren Koç, şöyle devam etti:'Bir gün öyle bir gün böyle diyen adamlar değiliz'Türk futbolunun kurgulanmış olduğunu anlatan Ali Koç, "Bir takımı şampiyon yapmak, bazı takımları düşürüp, bazılarını ligde tutmak için kurguladığınız dizayn, tiyatro, Türk futbolunun ve ligimizin tüm dengelerini alt üst etti. Böylesini en son Haluk Ulusoy dönemindeki Denizlispor maçıyla biten rezil sezonda görmüştüm. Bir derbi mağlubiyeti üzerine plan yapan, böyle bir maç öncesinde takımın ve hocanın moralini bozan Fenerbahçelilere de bu galibiyeti armağan ediyorum." açıklamasında bulundu.Dursun Özbek'e yanıtGalatasaray Başkanı Dursun Özbek'in derbi maçın ardından Ali Koç'u hedef alan "Eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım, bekliyorum seni." sözleriyle ilgili de konuşan Koç, şunları söyledi:Maçın ardından saha içinde ve koridorlarda yaşanan arbede hakkında da açıklama yapan Koç, "Saygı çift taraflıdır. Siz rakiplerinize saygı duymazsanız, en küçük olayda dalga geçerseniz, alay ederseniz, rakiplerinizi ilgilendirmeyen bir basın toplantısında durup dururken laf ederseniz, projeler, Çanakkale'ler derseniz, bu muameleyi kabul etmek zorundasınız. Biz orada kimseye saygısızlık yapmaya çıkmadık, bir hatıra için çıktık. Bizi engellemeye çalışanları da yolumuzdan çektik." diye konuştu.Ali Koç, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansına ilişkin de "Normal şartlarda matematiksel olarak olası bir durum. Ama Türkiye Ligi normal şartlarda değil. Allah bilir haftaya kimi atayacaklar, ne kurgular yapacaklar. Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını aldık, haftaya kazanırsak 99 puan olacak. Ama dediğim gibi sistemi yenemedik." şeklinde konuştu.'Kırmızı kart pozisyonuna olağanüstü kızdım ama şaşırmadım'Trabzon'da yaşanan olayların sistematik olduğunu, o maçta polisin yer almadığını dile getiren Koç, Galatasaray derbisinde ise polis sayısının çok fazla olduğunu söyledi.Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından yapılan açıklamalara da değinen Koç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Son olarak Djiku'nun gördüğü kırmızı kart pozisyonuna değinen Koç, "Kırmızı kart pozisyonuna olağanüstü kızdım ama şaşırmadım. Bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Böyle atılacaksa Barış Alper 3 kez atılmalıydı. Ama anlık, günlük işlere bakmayın. İstatistiklere bakın. Ne faul pozisyonları var. Kıpkırmızı kart olması gereken pozisyonlara kart bile çıkmıyor. Sistem böyle işliyor. Ama bu sefer Allah yanımızda oldu, çocuklar olağanüstü bir karakter sergiledi. Hazırlanan pek çok koreografi yapılmadan çöpe gidecek. Bugün bir de tesadüf 19.05'miş tarih. Biz neresinden bakarsanız bakın son derece mutluyuz. Bugün bir derbi maçtı, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını sürdürme maçıydı ama birikti. Hepimizde birikti. Bu sistemden bıktı insanlar. İnşallah tez zamanda Türkiye futbolunun önü açılır." diyerek sözlerini tamamladı.Derbi maçın ardından saha içerisinde Başkan Ali Koç'la tartıştığı iddiaları hakkında da konuşan Baki, şunları kaydetti:

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ali koç, fenerbahçe, şampiyon, şampiyonluk, dursun özbek, galatasaray, hakem