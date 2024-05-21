https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-yeni-gelisme-komiser-gozaltina-alindi-1084073046.html
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Komiser gözaltına alındı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Komiser gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser G.K. gözaltına alındı, şüpheli N. Ö. K. adli kontrolle serbest... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T22:25+0300
2024-05-21T22:25+0300
2024-05-21T22:32+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3dbd438aa6db8bf1eeb7ad3fa684e765.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cd2926f96a441b0d2cf2c0201ace82a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son dakika, ayhan bora kaplan
son dakika, ayhan bora kaplan
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Komiser gözaltına alındı
22:25 21.05.2024 (güncellendi: 22:32 21.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser G.K. gözaltına alındı, şüpheli N. Ö. K. adli kontrolle serbest bırakıldı.