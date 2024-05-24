https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ataturk-fotografi-paylastigi-icin-kadro-disi-birakilan-samet-akaydin-panathinaikostan-ayrildi-1084167419.html
Atatürk fotoğrafı paylaştığı için kadro dışı bırakılan Samet Akaydın Panathinaikos'tan ayrıldı
Atatürk fotoğrafı paylaştığı için kadro dışı bırakılan Samet Akaydın Panathinaikos'tan ayrıldı
Sputnik Türkiye
19 Mayıs mesajında Atatürk fotoğrafı paylaştığı için kadro dışı bırakılan Samet Akaydın, Panathinaikos'tan ayrıldı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T13:44+0300
2024-05-24T13:44+0300
2024-05-24T13:44+0300
spor
atatürk
fotoğraf
panathinaikos
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
kadro
kadro dışı
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Samet Akaydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştığı için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bu olayın ardından Akaydın, kulüple olan ilişkisini sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/samet-akaydin-ataturk-paylasimi-nedeniyle-panathinaikos-tarafindan-kadro-disi-birakildi-1084018650.html
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atatürk, fotoğraf, panathinaikos, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), kadro, kadro dışı
atatürk, fotoğraf, panathinaikos, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), kadro, kadro dışı
Atatürk fotoğrafı paylaştığı için kadro dışı bırakılan Samet Akaydın Panathinaikos'tan ayrıldı
19 Mayıs mesajında Atatürk fotoğrafı paylaştığı için kadro dışı bırakılan Samet Akaydın, Panathinaikos'tan ayrıldı.
Samet Akaydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştığı için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bu olayın ardından Akaydın, kulüple olan ilişkisini sonlandırdı.