https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ataturk-fotografi-paylastigi-icin-kadro-disi-birakilan-samet-akaydin-panathinaikostan-ayrildi-1084167419.html

Atatürk fotoğrafı paylaştığı için kadro dışı bırakılan Samet Akaydın Panathinaikos'tan ayrıldı

Atatürk fotoğrafı paylaştığı için kadro dışı bırakılan Samet Akaydın Panathinaikos'tan ayrıldı

Sputnik Türkiye

19 Mayıs mesajında Atatürk fotoğrafı paylaştığı için kadro dışı bırakılan Samet Akaydın, Panathinaikos'tan ayrıldı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T13:44+0300

2024-05-24T13:44+0300

2024-05-24T13:44+0300

spor

atatürk

fotoğraf

panathinaikos

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

kadro

kadro dışı

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Samet Akaydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştığı için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bu olayın ardından Akaydın, kulüple olan ilişkisini sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/samet-akaydin-ataturk-paylasimi-nedeniyle-panathinaikos-tarafindan-kadro-disi-birakildi-1084018650.html

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atatürk, fotoğraf, panathinaikos, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), kadro, kadro dışı