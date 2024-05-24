https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ak-parti-sozcusu-celik-uluslararasi-adalet-divaninin-aldigi-karar-cok-hayati-ve-onemlidir-1084182397.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı karar çok hayati ve önemlidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı karar çok hayati ve önemlidir

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T20:36+0300

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ömer çelik

uluslararası adalet divanı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından UAD'nin ihtiyati tedbir kararına ilişkin paylaşımda bulundu.İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah'a yönelik vahşi saldırılarını sonlandırmasına ve Refah Sınır Kapısı'nın insani yardımlara açılmasına ilişkin alınan kararın hayati ve önemli olduğunu vurgulayan Çelik şu cümleleri kaydetti:"Cumhurbaşkanımızın Gazze için yaptığı çağrılar hem insani hem de siyasi olarak tüm insanlığa yöneliktir" diyen Çelik açıklamasını, "Bu çağrılar, bugün insanlık değerlerini korumak için kurulan tüm kurumlar ve uluslararası mahkemeler tarafından da karar olarak açıklanmaktadır. İnsanlık değerlerini korumak için bu kurumları ve mahkemeleri kuranların, söz konusu Gazze olunca bu kurumları dikkate almamaları kabul edilemez" cümleleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/disisleri-bakanligindan-israil-aciklamasi-suratle-yerine-getirilmesini-bekliyoruz-1084179387.html

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ak parti, ömer çelik, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu