https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ak-parti-sozcusu-celik-uluslararasi-adalet-divaninin-aldigi-karar-cok-hayati-ve-onemlidir-1084182397.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı karar çok hayati ve önemlidir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı karar çok hayati ve önemlidir
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T20:36+0300
2024-05-24T20:36+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından UAD'nin ihtiyati tedbir kararına ilişkin paylaşımda bulundu.İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah'a yönelik vahşi saldırılarını sonlandırmasına ve Refah Sınır Kapısı'nın insani yardımlara açılmasına ilişkin alınan kararın hayati ve önemli olduğunu vurgulayan Çelik şu cümleleri kaydetti:"Cumhurbaşkanımızın Gazze için yaptığı çağrılar hem insani hem de siyasi olarak tüm insanlığa yöneliktir" diyen Çelik açıklamasını, "Bu çağrılar, bugün insanlık değerlerini korumak için kurulan tüm kurumlar ve uluslararası mahkemeler tarafından da karar olarak açıklanmaktadır. İnsanlık değerlerini korumak için bu kurumları ve mahkemeleri kuranların, söz konusu Gazze olunca bu kurumları dikkate almamaları kabul edilemez" cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/disisleri-bakanligindan-israil-aciklamasi-suratle-yerine-getirilmesini-bekliyoruz-1084179387.html
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ak parti, ömer çelik, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
ak parti, ömer çelik, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı karar çok hayati ve önemlidir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği ihtiyati tedbir kararının önemli olduğunu belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından UAD'nin ihtiyati tedbir kararına ilişkin paylaşımda bulundu.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah'a yönelik vahşi saldırılarını sonlandırmasına ve Refah Sınır Kapısı'nın insani yardımlara açılmasına ilişkin alınan kararın hayati ve önemli olduğunu vurgulayan Çelik şu cümleleri kaydetti:
Uluslararası toplum, İsrail'in bu kararın gereğini derhal yerine getirmesini sağlamalıdır. Bu kararın sahaya nasıl yansıyacağı, kurallara dayalı bir dünya düzeni iddiasında bulunan devletler için bir samimiyet testi olacaktır. Uluslararası toplumun, Uluslararası Adalet Divanı kararının arkasında durması ve kararın takipçisi olması gerekmektedir.
"Cumhurbaşkanımızın Gazze için yaptığı çağrılar hem insani hem de siyasi olarak tüm insanlığa yöneliktir" diyen Çelik açıklamasını, "Bu çağrılar, bugün insanlık değerlerini korumak için kurulan tüm kurumlar ve uluslararası mahkemeler tarafından da karar olarak açıklanmaktadır. İnsanlık değerlerini korumak için bu kurumları ve mahkemeleri kuranların, söz konusu Gazze olunca bu kurumları dikkate almamaları kabul edilemez" cümleleriyle sonlandırdı.