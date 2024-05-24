Ahmet Hakan: Öldürerek değil yaşatarak çözelim

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiyatro da tasarruf tedbirlerine takıldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kurban Bayramı öncesi et fiyatları nasıl etkilenecek?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Gürkan Demir, İran'dan bildiriyor...
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
18:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
19:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
19:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Ali Cem Çehreli
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
14:14
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ahmet-hakan-oldurerek-degil-yasatarak-cozelim-1084158981.html
Ahmet Hakan: Öldürerek değil yaşatarak çözelim
Ahmet Hakan: Öldürerek değil yaşatarak çözelim
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeyi eleştirdi ve "Öldürmek, katletmek... Allah’ın yarattığı bu sessiz varlıklara karşı sergilenecek en... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T10:26+0300
2024-05-24T10:26+0300
türkiye
köpek
barınak
kısırlaştırma
zorla kısırlaştırma
öldürme
cinayet
ahmet hakan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077421912_0:126:611:470_1920x0_80_0_0_47347bc85bc424a36d17d25ebede341f.jpg
Meclis, 'sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" konusunda bir düzenleme hazırlığında.Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan "Sokak köpekleri diye bir sorunumuz var mı? Var." diyerek bugün konu ile ilgili bir yazı kaleme aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/chpden-basibos-kopek-duzenlemesi-tepkisi-1084130727.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077421912_0:69:611:527_1920x0_80_0_0_4267cc0360d36a04f716f3a75486b9c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
köpek, barınak, kısırlaştırma, zorla kısırlaştırma, öldürme, cinayet, ahmet hakan
köpek, barınak, kısırlaştırma, zorla kısırlaştırma, öldürme, cinayet, ahmet hakan

Ahmet Hakan: Öldürerek değil yaşatarak çözelim

10:26 24.05.2024
© İHA / ÇAĞRI GÖKDEMİR - MERT GÜRENÇ-AW076863Sokak köpeği halk otobüsüne bindi: 'Marmaray'a kadar götürdüm'
Sokak köpeği halk otobüsüne bindi: 'Marmaray'a kadar götürdüm' - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© İHA / ÇAĞRI GÖKDEMİR - MERT GÜRENÇ-AW076863
Abone ol
Ahmet Hakan, sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeyi eleştirdi ve "Öldürmek, katletmek... Allah’ın yarattığı bu sessiz varlıklara karşı sergilenecek en merhametsiz, en acımasız, en şefkatsiz, en zalim yol" dedi.
Meclis, 'sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" konusunda bir düzenleme hazırlığında.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan "Sokak köpekleri diye bir sorunumuz var mı? Var." diyerek bugün konu ile ilgili bir yazı kaleme aldı.
"Bu sorunun çözülmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. İki çözüm yolu var: - Ya “uyutma” adı altında köpekleri öldüreceğiz, katledeceğiz. Ya da “kısırlaştırma” yoluyla bu büyük sorunu çözeceğiz. Öldürmek, katletmek... Allah’ın yarattığı bu sessiz varlıklara karşı sergilenecek en merhametsiz, en acımasız, en şefkatsiz, en zalim yol. Kısırlaştırarak çözmek ise... İçinde merhameti ve şefkati barındıran, inançlarımıza ve değerlerimize uygun en insani yol. Bu zamana kadar hiçbir kurum, hiçbir belediye, hiçbir özel şirket, bir kısırlaştırma seferberliği yapmaya tenezzül etmedi. Hiç denenmedi bu yol. “Uyutalım, öldürelim” seslerini bastıracak tek bir yol var: Büyük bir kısırlaştırma kampanyası. Bakanlıklar, belediyeler, özel şirketler... Hepsi elini taşın altına koymalı. Kısırlaştırma için çok acil çok ama çok büyük bir kampanya başlatılmalı. Ve bu sorun... En insani, en medeni, en İslami yöntemle çözülmeli. Çözülmeli ki... Bu millet, ikinci bir Sivriada faciası yaşamasın."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
TÜRKİYE
CHP'den 'köpek düzenlemesi' tepkisi
Dün, 13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала