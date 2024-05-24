Ahmet Hakan: Öldürerek değil yaşatarak çözelim

"Bu sorunun çözülmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. İki çözüm yolu var: - Ya “uyutma” adı altında köpekleri öldüreceğiz, katledeceğiz. Ya da “kısırlaştırma” yoluyla bu büyük sorunu çözeceğiz. Öldürmek, katletmek... Allah’ın yarattığı bu sessiz varlıklara karşı sergilenecek en merhametsiz, en acımasız, en şefkatsiz, en zalim yol. Kısırlaştırarak çözmek ise... İçinde merhameti ve şefkati barındıran, inançlarımıza ve değerlerimize uygun en insani yol. Bu zamana kadar hiçbir kurum, hiçbir belediye, hiçbir özel şirket, bir kısırlaştırma seferberliği yapmaya tenezzül etmedi. Hiç denenmedi bu yol. “Uyutalım, öldürelim” seslerini bastıracak tek bir yol var: Büyük bir kısırlaştırma kampanyası. Bakanlıklar, belediyeler, özel şirketler... Hepsi elini taşın altına koymalı. Kısırlaştırma için çok acil çok ama çok büyük bir kampanya başlatılmalı. Ve bu sorun... En insani, en medeni, en İslami yöntemle çözülmeli. Çözülmeli ki... Bu millet, ikinci bir Sivriada faciası yaşamasın."