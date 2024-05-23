https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/chpden-basibos-kopek-duzenlemesi-tepkisi-1084130727.html
CHP'den 'köpek düzenlemesi' tepkisi
CHP'den 'köpek düzenlemesi' tepkisi
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, BBP Genel Başkanı Destici ile görüşmesinin ardından başıboş hayvan düzenlemesine ilişkin konuştu. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T13:49+0300
2024-05-23T13:49+0300
2024-05-23T13:55+0300
türkiye
özgür özel
başıboş sokak köpeği
sokak köpeği
başıboş köpek düzenlemesi
köpek
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CHP Genel Başkanı Özel, BBP Genel Başkanı Destici ile görüşmesinin ardından sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeye ilişkin konuştu:
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özgür özel, başıboş sokak köpeği, sokak köpeği, başıboş köpek düzenlemesi, köpek
özgür özel, başıboş sokak köpeği, sokak köpeği, başıboş köpek düzenlemesi, köpek
CHP'den 'köpek düzenlemesi' tepkisi
13:49 23.05.2024 (güncellendi: 13:55 23.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Özel, BBP Genel Başkanı Destici ile görüşmesinin ardından başıboş hayvan düzenlemesine ilişkin konuştu.
CHP Genel Başkanı Özel, BBP Genel Başkanı Destici ile görüşmesinin ardından sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeye ilişkin konuştu:
Bu hayvanların yaşam hakları vardır. Kurulacak bir fona çok sayıda katkı olur. binlerce candan tasarruf edemezsiniz.