https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/afad-duyurdu-izmirde-deprem-1084157120.html

AFAD duyurdu: İzmir'de deprem

AFAD duyurdu: İzmir'de deprem

Sputnik Türkiye

AFAD'dan yapılan açıklamada İzmir Menderes'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T09:32+0300

2024-05-24T09:32+0300

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türkiye

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deprem

izmir

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İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.Saat 09.02'deki depremin derinliğinin 3 kilometre olduğu belirtildi.

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izmir deprem, son depremler, izmirde deprem mi oldu