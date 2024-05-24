https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/afad-duyurdu-izmirde-deprem-1084157120.html
AFAD duyurdu: İzmir'de deprem
AFAD duyurdu: İzmir'de deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'dan yapılan açıklamada İzmir Menderes'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T09:32+0300
2024-05-24T09:32+0300
2024-05-24T09:36+0300
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İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.Saat 09.02'deki depremin derinliğinin 3 kilometre olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/benzin-fiyatlarina-indirim-geliyor-motorine-de-gelecek-mi-1084155807.html
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izmir deprem, son depremler, izmirde deprem mi oldu
izmir deprem, son depremler, izmirde deprem mi oldu
AFAD duyurdu: İzmir'de deprem
09:32 24.05.2024 (güncellendi: 09:36 24.05.2024)
AFAD'dan yapılan açıklamada İzmir Menderes'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Saat 09.02'deki depremin derinliğinin 3 kilometre olduğu belirtildi.