'ABD, savaşın ardından Gazze idaresinde önemli bir rol üstlenecek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiyatro da tasarruf tedbirlerine takıldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kurban Bayramı öncesi et fiyatları nasıl etkilenecek?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Gürkan Demir, İran'dan bildiriyor...
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İster kaza ister ihmalkarlık ister sabotaj olsun, biz bunu muhtemelen öğrenemeyeceğiz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
18:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
19:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
19:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Ali Cem Çehreli
12:06
84 dk
HABER MASASI
İBB'nin engelli yurttaşlar için hizmetleri neler?
13:30
39 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
14:13
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/abd-savasin-ardindan-gazze-idaresinde-onemli-bir-rol-ustlenecek-1084174973.html
'ABD, savaşın ardından Gazze idaresinde önemli bir rol üstlenecek'
'ABD, savaşın ardından Gazze idaresinde önemli bir rol üstlenecek'
Sputnik Türkiye
ABD yönetiminin, 'savaş sonrası' Gazze'de oluşturulacak ve 'çoğunluğunun Filistinli güçlerden oluşacak' güvenlik biriminin başına ABD'li sivil bir danışmanın... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T17:14+0300
2024-05-24T17:14+0300
israil- filistin çatışması
abd
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
filistin
mısır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083972089_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_252be3bb815555e476209a0afb96d89b.jpg
Politico'nun adı verilmeyen 4 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, Gazze'deki İsrail işgali sonlandıktan sonra, başına 'Filistin veya bir Arap ülkesi vatandaşlığına sahip birlik komutanı' ile yetki alanına henüz karar verilmeyen ABD'li sivil danışmanın atanacağı bir güvenlik gücü birliği kurmayı planladığı ileri sürüldü.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'da yapılan özel görüşmelerde, ABD'nin bölgenin geleceğini belirlediği izlenimini vermemek amacıyla atanacak sivil danışmanın Gazze'de değil Sina veya Ürdün'den çalışmasının planlandığı ortaya atıldı.İddia sahibi 4 yetkili, konuya ilişkin gizli belgelerin yönetim içerisinde aylardır tartışıldığını ve birliğin başına atanacak sivil danışmanın, bölgenin kaosa sürüklenmemesi için önemli rol üstleneceğini savundu.İddialar, Politico'nun martta sızdırdığı gizli belgelere benzerlik gösteriyorMartta sızdırılan ve Politico tarafından yayımlanan gizli belgelere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonlandıktan sonra bölgede Gazze Geçici Güvenlik Misyonu (TSMG) adı altında silahlı bir birlik oluşturulmasını önermişti.İsrail'in askeri harekatına destek veren ABD'nin, Filistin halkının tepkisini çekmemesi için misyonun ABD komutasında olmaması gerektiği vurgulanarak yaklaşık 2 bin Filistinli ve 1000 Arap ülkesi askerinden oluşması planlanan TSMG'nin başına Mısır, Filistin veya İsrail'den uygun bir kıdemli memur atanması öngörülmüştü.İsrail ile koordinasyonu sağlamak üzere ABD'li bir sivil danışmanın TSMG'nin genel direktörü olarak atanacağı kaydedilerek, ABD'nin Gazze'ye birlik göndermeyeceği fakat Gazze'deki silahlı direnişlere ilişkin istihbarat sağlanacağının altı çizilmişti.Buna göre, TSMG'nin kilit insani yardım merkezleriyle sınırlı küçük bir sorumluluk alanı ile göreve başlaması ve kademeli olarak genişlemesi tasarlanmıştı.Konu hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, genellikle bakanlığın herhangi bir konu üzerine görüşünü yansıtmayan, sızdırıldığı iddia edilen belgeler hakkında yorum yapmayacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/gazzede-bir-hastanede-daha-yakit-krizi-sayili-saatler-kaldi-1200-kisi-olumun-kiyisinda-1084162021.html
gazze
gazze şeridi
israil
filistin
mısır
sina
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083972089_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_e6960607e8546e054222495111a54253.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, filistin, mısır, sina
abd, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, filistin, mısır, sina

'ABD, savaşın ardından Gazze idaresinde önemli bir rol üstlenecek'

17:14 24.05.2024
© AA / Ashraf AmraABD’nin Gazze’de kurduğu geçici liman
ABD’nin Gazze’de kurduğu geçici liman - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA / Ashraf Amra
Abone ol
ABD yönetiminin, 'savaş sonrası' Gazze'de oluşturulacak ve 'çoğunluğunun Filistinli güçlerden oluşacak' güvenlik biriminin başına ABD'li sivil bir danışmanın atanmasını değerlendirdiği iddia edildi.
Politico'nun adı verilmeyen 4 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, Gazze'deki İsrail işgali sonlandıktan sonra, başına 'Filistin veya bir Arap ülkesi vatandaşlığına sahip birlik komutanı' ile yetki alanına henüz karar verilmeyen ABD'li sivil danışmanın atanacağı bir güvenlik gücü birliği kurmayı planladığı ileri sürüldü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'da yapılan özel görüşmelerde, ABD'nin bölgenin geleceğini belirlediği izlenimini vermemek amacıyla atanacak sivil danışmanın Gazze'de değil Sina veya Ürdün'den çalışmasının planlandığı ortaya atıldı.

İddia sahibi 4 yetkili, konuya ilişkin gizli belgelerin yönetim içerisinde aylardır tartışıldığını ve birliğin başına atanacak sivil danışmanın, bölgenin kaosa sürüklenmemesi için önemli rol üstleneceğini savundu.

İddialar, Politico'nun martta sızdırdığı gizli belgelere benzerlik gösteriyor

Martta sızdırılan ve Politico tarafından yayımlanan gizli belgelere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonlandıktan sonra bölgede Gazze Geçici Güvenlik Misyonu (TSMG) adı altında silahlı bir birlik oluşturulmasını önermişti.

İsrail'in askeri harekatına destek veren ABD'nin, Filistin halkının tepkisini çekmemesi için misyonun ABD komutasında olmaması gerektiği vurgulanarak yaklaşık 2 bin Filistinli ve 1000 Arap ülkesi askerinden oluşması planlanan TSMG'nin başına Mısır, Filistin veya İsrail'den uygun bir kıdemli memur atanması öngörülmüştü.

İsrail ile koordinasyonu sağlamak üzere ABD'li bir sivil danışmanın TSMG'nin genel direktörü olarak atanacağı kaydedilerek, ABD'nin Gazze'ye birlik göndermeyeceği fakat Gazze'deki silahlı direnişlere ilişkin istihbarat sağlanacağının altı çizilmişti.

Buna göre, TSMG'nin kilit insani yardım merkezleriyle sınırlı küçük bir sorumluluk alanı ile göreve başlaması ve kademeli olarak genişlemesi tasarlanmıştı.

Konu hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, genellikle bakanlığın herhangi bir konu üzerine görüşünü yansıtmayan, sızdırıldığı iddia edilen belgeler hakkında yorum yapmayacağını ifade etmişti.
Şifa Hastanesi Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazze'de bir hastanede daha yakıt krizi: Sayılı saatler kaldı, 1200 kişi ölümün kıyısında
11:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала