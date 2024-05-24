https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/gazzede-bir-hastanede-daha-yakit-krizi-sayili-saatler-kaldi-1200-kisi-olumun-kiyisinda-1084162021.html

Gazze'de bir hastanede daha yakıt krizi: Sayılı saatler kaldı, 1200 kişi ölümün kıyısında

Gazze'de bir hastanede daha yakıt krizi: Sayılı saatler kaldı, 1200 kişi ölümün kıyısında

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetinin durma noktasına... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T11:33+0300

2024-05-24T11:33+0300

2024-05-24T11:34+0300

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Aksa Şehitleri Hastanesi idaresinden yapılan yazılı açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle büyük kısmı karanlığa gömülen hastaneye bir kaç saat içinde yakıt gelmemesi durumunda bir sağlık felaketinin yaşanacağı uyarısında bulunuldu.Hastanenin, hizmet sunabilmesi için günlük 4 bin litrenin üzerinde yakıta ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, yakıt sevkiyatı yapılmamasının Gazze'deki tüm hastaneleri hizmet dışı bırakma amacına hizmet ettiği kaydedildi.İlgili kurumlar ve hastaneye yakıt sevkiyatından sorumlu Dünya Sağlık Örgütü ile uzun bir süredir irtibat halinde olunduğu ancak yapılan çağrılara hiç bir şekilde karşılık alınamadığı belirtildi.Hastanede 600'ü diyaliz hastası olmak üzere 1200 hasta ve yaralı bulunduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, yakıt tedarikindeki bir gecikmenin, bu kişilerin ölüme terk edilmesi anlamına geldiği aktarıldı.Açıklamada, uluslararası toplum ile kurumlara bir sağlık felaketi yaşanmadan önce hastaneye 50 bin litre yakıt tedarik etme çağrısı yapıldı.Elektriklerin kesilmesi nedeniyle kuvözlerdeki bebeklerin hayatı da tehlikeye girdi.

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