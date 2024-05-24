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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/gazzede-bir-hastanede-daha-yakit-krizi-sayili-saatler-kaldi-1200-kisi-olumun-kiyisinda-1084162021.html
Gazze'de bir hastanede daha yakıt krizi: Sayılı saatler kaldı, 1200 kişi ölümün kıyısında
Gazze'de bir hastanede daha yakıt krizi: Sayılı saatler kaldı, 1200 kişi ölümün kıyısında
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetinin durma noktasına... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T11:33+0300
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israil- filistin çatışması
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Aksa Şehitleri Hastanesi idaresinden yapılan yazılı açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle büyük kısmı karanlığa gömülen hastaneye bir kaç saat içinde yakıt gelmemesi durumunda bir sağlık felaketinin yaşanacağı uyarısında bulunuldu.Hastanenin, hizmet sunabilmesi için günlük 4 bin litrenin üzerinde yakıta ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, yakıt sevkiyatı yapılmamasının Gazze'deki tüm hastaneleri hizmet dışı bırakma amacına hizmet ettiği kaydedildi.İlgili kurumlar ve hastaneye yakıt sevkiyatından sorumlu Dünya Sağlık Örgütü ile uzun bir süredir irtibat halinde olunduğu ancak yapılan çağrılara hiç bir şekilde karşılık alınamadığı belirtildi.Hastanede 600'ü diyaliz hastası olmak üzere 1200 hasta ve yaralı bulunduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, yakıt tedarikindeki bir gecikmenin, bu kişilerin ölüme terk edilmesi anlamına geldiği aktarıldı.Açıklamada, uluslararası toplum ile kurumlara bir sağlık felaketi yaşanmadan önce hastaneye 50 bin litre yakıt tedarik etme çağrısı yapıldı.Elektriklerin kesilmesi nedeniyle kuvözlerdeki bebeklerin hayatı da tehlikeye girdi.
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gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, hastane, yakıt, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin sorunu

Gazze'de bir hastanede daha yakıt krizi: Sayılı saatler kaldı, 1200 kişi ölümün kıyısında

11:33 24.05.2024 (güncellendi: 11:34 24.05.2024)
© AA / Abdulqader SabbahŞifa Hastanesi Gazze
Şifa Hastanesi Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA / Abdulqader Sabbah
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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetinin durma noktasına geldiği ve bu nedenle hastanedeki 1200 hasta ve yaralının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Aksa Şehitleri Hastanesi idaresinden yapılan yazılı açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle büyük kısmı karanlığa gömülen hastaneye bir kaç saat içinde yakıt gelmemesi durumunda bir sağlık felaketinin yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

Hastanenin, hizmet sunabilmesi için günlük 4 bin litrenin üzerinde yakıta ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, yakıt sevkiyatı yapılmamasının Gazze'deki tüm hastaneleri hizmet dışı bırakma amacına hizmet ettiği kaydedildi.

İlgili kurumlar ve hastaneye yakıt sevkiyatından sorumlu Dünya Sağlık Örgütü ile uzun bir süredir irtibat halinde olunduğu ancak yapılan çağrılara hiç bir şekilde karşılık alınamadığı belirtildi.

Hastanede 600'ü diyaliz hastası olmak üzere 1200 hasta ve yaralı bulunduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, yakıt tedarikindeki bir gecikmenin, bu kişilerin ölüme terk edilmesi anlamına geldiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası toplum ile kurumlara bir sağlık felaketi yaşanmadan önce hastaneye 50 bin litre yakıt tedarik etme çağrısı yapıldı.

Elektriklerin kesilmesi nedeniyle kuvözlerdeki bebeklerin hayatı da tehlikeye girdi.
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