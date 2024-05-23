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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye son 22 yıldır sporda bir devrim yaşamaktadır
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye son 22 yıldır sporda bir devrim yaşamaktadır
Sputnik Türkiye
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin sporda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, son 22 yıldır sporda tesisler, yapılan yatırımlar... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T19:06+0300
2024-05-23T19:06+0300
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gençlik ve spor bakanlığı
osman aşkın bak
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Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bak, tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Önceki dönem bakanımızın bu projenin başlatılmasında çok büyük emeği var. Güçlü bir aileyiz. Spor ailesi bu yatırımlara çok büyük destek veriyor" diye konuştu."Hacettepe sporda da bir ekol olmalı" diyen Bak, "Hacettepe ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ilişkileri dopingle mücadele konusunda çok eskilere dayanır. Hacettepe spor, doping, diyetisyen konusunda ciddi birikime sahip. Böylesine önemli bir kapasitenin tesislerle tamamlanması, sporcularımızın hizmetine sunulması çok çok önemli. Üniversitelerde spor çok önemli. Üniversitedeki öğrencilerimize, hocalarımıza, çalışanlara sporun içerisinde kalmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.Osman Aşkın Bak, sporda tesisleşmeye önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:Sporda son dönemde elde edilen önemli başarılara işaret eden Bak, "Bakanlık olarak sporun tabana yayılması noktasında çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan biri yetenek taraması. Yaklaşık 5 milyon çocuğumuzun spora yönlendirilmesi noktasında ciddi bir altyapıya, bilgi birikime sahip olduk. Başarılı sporcular çıkmaya başladı. Daha önce yer almadığımız branşlarda bile ülkemizin madalyalar kazanmaya başladığını görmeye başladık" şeklinde konuştu.Bak, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere bakanlığın destekleriyle önemli spor tesisleri ve yurtların yapıldığını dile getirerek şunları söyledi:Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yaklaştığını belirten Bak, "Sporcularımız orada inşallah bayrağımızı göndere çektirecek ve bizleri gururlandıracak. Milli takımlarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin spor altyapısının gelişmesini istiyoruz, burada potansiyel var" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Bak konuşmasında ayrıca obezite ile mücadeleye de dikkati çekerek, herkesi spor yapmaya davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240316/genclik-ve-spor-bakani-bak-biz-baskalari-gibi-degiliz-tatilde-gezmeyiz-tatil-bilmeyiz-1081760163.html
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gençlik ve spor bakanlığı, osman aşkın bak, obezite, tesis, devrim
gençlik ve spor bakanlığı, osman aşkın bak, obezite, tesis, devrim

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye son 22 yıldır sporda bir devrim yaşamaktadır

19:06 23.05.2024
© AA / Muhittin SandıkçıOsman Aşkın Bak
Osman Aşkın Bak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA / Muhittin Sandıkçı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin sporda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, son 22 yıldır sporda tesisler, yapılan yatırımlar açısından bir devrim yaşandığını vurguladı.
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bak, tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Önceki dönem bakanımızın bu projenin başlatılmasında çok büyük emeği var. Güçlü bir aileyiz. Spor ailesi bu yatırımlara çok büyük destek veriyor" diye konuştu.
"Hacettepe sporda da bir ekol olmalı" diyen Bak, "Hacettepe ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ilişkileri dopingle mücadele konusunda çok eskilere dayanır. Hacettepe spor, doping, diyetisyen konusunda ciddi birikime sahip. Böylesine önemli bir kapasitenin tesislerle tamamlanması, sporcularımızın hizmetine sunulması çok çok önemli. Üniversitelerde spor çok önemli. Üniversitedeki öğrencilerimize, hocalarımıza, çalışanlara sporun içerisinde kalmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
Osman Aşkın Bak, sporda tesisleşmeye önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:
Türkiye'nin sporda önemli bir dönüşümü var. Türkiye son 22 yıldır sporda tesisler, yapılan yatırımlar açısından bir devrim yaşamaktadır. Dünyanın, Avrupa'nın en modern statları Türkiye'de inşa edildi, inşa edilmeye devam ediliyor. Bunun sonucu olarak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da Beşiktaş'ın stadında yapılacak. 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da veya inşaatı devam eden Ankara stadında gerçekleştirilecek. Türkiye, spor altyapısıyla, spor tesisleriyle ciddi bir organizasyon kapasitesine sahip. Büyük organizasyonları gerçekleştiren bir Türkiye var.
Sporda son dönemde elde edilen önemli başarılara işaret eden Bak, "Bakanlık olarak sporun tabana yayılması noktasında çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan biri yetenek taraması. Yaklaşık 5 milyon çocuğumuzun spora yönlendirilmesi noktasında ciddi bir altyapıya, bilgi birikime sahip olduk. Başarılı sporcular çıkmaya başladı. Daha önce yer almadığımız branşlarda bile ülkemizin madalyalar kazanmaya başladığını görmeye başladık" şeklinde konuştu.
Bak, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere bakanlığın destekleriyle önemli spor tesisleri ve yurtların yapıldığını dile getirerek şunları söyledi:

Yine yeni bir yurdun ihalesini yaptık. Öğrencilerimizin barınması noktasında devletimizin ortaya koyduğu katkılar var. 950 bine yakın yatak kapasitesiyle öğrencilerimizin barınmasına hizmet ediyoruz. Bizim arzumuz, üniversitelerde spordaki tatlı rekabetin artması. Üniversite liginin daha önemli olmasını istiyoruz. Gençler sporu yaşam tarzı olarak görmeli. Son 20 yılda yapılan olimpik ve yarı olimpik havuz sayısı 700. İnşaatı devam edenler de var. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 10 milyonun üzerinde çocuğumuza yüzme öğrettik. Bir çocuğumuzun yüzme bilmemesi sebebiyle hayatını kaybetmesi hepimizi üzen bir olay. Dolayısıyla bu hizmetleri yapmaya devam diyoruz.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yaklaştığını belirten Bak, "Sporcularımız orada inşallah bayrağımızı göndere çektirecek ve bizleri gururlandıracak. Milli takımlarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin spor altyapısının gelişmesini istiyoruz, burada potansiyel var" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Bak konuşmasında ayrıca obezite ile mücadeleye de dikkati çekerek, herkesi spor yapmaya davet etti.
Osman Aşkın Bak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2024
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Biz başkaları gibi değiliz, tatilde gezmeyiz, tatil bilmeyiz
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