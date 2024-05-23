https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/genclik-ve-spor-bakani-bak-turkiye-son-22-yildir-sporda-bir-devrim-yasamaktadir-1084145340.html

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye son 22 yıldır sporda bir devrim yaşamaktadır

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye son 22 yıldır sporda bir devrim yaşamaktadır

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin sporda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, son 22 yıldır sporda tesisler, yapılan yatırımlar... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T19:06+0300

2024-05-23T19:06+0300

2024-05-23T19:06+0300

türkiye

gençlik ve spor bakanlığı

osman aşkın bak

obezite

tesis

devrim

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Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bak, tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Önceki dönem bakanımızın bu projenin başlatılmasında çok büyük emeği var. Güçlü bir aileyiz. Spor ailesi bu yatırımlara çok büyük destek veriyor" diye konuştu."Hacettepe sporda da bir ekol olmalı" diyen Bak, "Hacettepe ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ilişkileri dopingle mücadele konusunda çok eskilere dayanır. Hacettepe spor, doping, diyetisyen konusunda ciddi birikime sahip. Böylesine önemli bir kapasitenin tesislerle tamamlanması, sporcularımızın hizmetine sunulması çok çok önemli. Üniversitelerde spor çok önemli. Üniversitedeki öğrencilerimize, hocalarımıza, çalışanlara sporun içerisinde kalmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.Osman Aşkın Bak, sporda tesisleşmeye önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:Sporda son dönemde elde edilen önemli başarılara işaret eden Bak, "Bakanlık olarak sporun tabana yayılması noktasında çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan biri yetenek taraması. Yaklaşık 5 milyon çocuğumuzun spora yönlendirilmesi noktasında ciddi bir altyapıya, bilgi birikime sahip olduk. Başarılı sporcular çıkmaya başladı. Daha önce yer almadığımız branşlarda bile ülkemizin madalyalar kazanmaya başladığını görmeye başladık" şeklinde konuştu.Bak, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere bakanlığın destekleriyle önemli spor tesisleri ve yurtların yapıldığını dile getirerek şunları söyledi:Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yaklaştığını belirten Bak, "Sporcularımız orada inşallah bayrağımızı göndere çektirecek ve bizleri gururlandıracak. Milli takımlarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin spor altyapısının gelişmesini istiyoruz, burada potansiyel var" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Bak konuşmasında ayrıca obezite ile mücadeleye de dikkati çekerek, herkesi spor yapmaya davet etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240316/genclik-ve-spor-bakani-bak-biz-baskalari-gibi-degiliz-tatilde-gezmeyiz-tatil-bilmeyiz-1081760163.html

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gençlik ve spor bakanlığı, osman aşkın bak, obezite, tesis, devrim