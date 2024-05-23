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Zaharova: Alman Dışişleri Bakanı Baerbock’un akıl durumundan endişeliyim
Zaharova: Alman Dışişleri Bakanı Baerbock’un akıl durumundan endişeliyim
Sputnik Türkiye
Rusya’yı ‘diyalog istememekle’ suçlayan Alman Dışişleri Bakanı Baerbock’un akıl durumundan endişe ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yerel televizyona demecinde, dünyanın yarısının “barışı savunmak” için çalıştığını söyledi. Ama bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ihtiyaç olduğunu belirten Baerbock, Rus liderinin “hiç diyalog istemediğini” ileri sürerek Rusya’nın son nükleer silah testlerine ve Ukrayna’daki altyapıya düzenlediği saldırılara işaret etti.Baerbock’un bu açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, “Artık Baerbock’un akıl durumundan endişe duymaya başlıyorum. Hafızasında bir sorun var ya da mantıkta veya başka bir şey olabilir” diye yazdı.“Alman bakana, yarısının değil tüm dünyanın bildiği gerçeği hatırlatalım” ifadesini kullanan Rus diplomat, çatışma bölgesine silah sevkiyatlarını artırma yönündeki kararları alan Batı ülkelerinin olduğunu kaydetti.Kiev’in 2022’de görüşme talep edince Moskova’nın bu öneriyi hemen kabul ettiğini hatırlatan Zaharova, ama dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Kiev’e gelerek Ukraynalı yetkilileri görüşmeden çekilmeye ikna ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, almanya, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock, ukrayna, ukrayna krizi, silah yardımı, vladimir putin, boris johnson, vladimir zelenskiy

Zaharova: Alman Dışişleri Bakanı Baerbock’un akıl durumundan endişeliyim

09:55 23.05.2024 (güncellendi: 10:10 23.05.2024)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
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Rusya’yı ‘diyalog istememekle’ suçlayan Alman Dışişleri Bakanı Baerbock’un akıl durumundan endişe ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’daki çatışmanın devam etmesinden hangi ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlattı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yerel televizyona demecinde, dünyanın yarısının “barışı savunmak” için çalıştığını söyledi. Ama bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ihtiyaç olduğunu belirten Baerbock, Rus liderinin “hiç diyalog istemediğini” ileri sürerek Rusya’nın son nükleer silah testlerine ve Ukrayna’daki altyapıya düzenlediği saldırılara işaret etti.
Baerbock’un bu açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, “Artık Baerbock’un akıl durumundan endişe duymaya başlıyorum. Hafızasında bir sorun var ya da mantıkta veya başka bir şey olabilir” diye yazdı.
Alman bakana, yarısının değil tüm dünyanın bildiği gerçeği hatırlatalım” ifadesini kullanan Rus diplomat, çatışma bölgesine silah sevkiyatlarını artırma yönündeki kararları alan Batı ülkelerinin olduğunu kaydetti.
Kiev’in 2022’de görüşme talep edince Moskova’nın bu öneriyi hemen kabul ettiğini hatırlatan Zaharova, ama dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Kiev’e gelerek Ukraynalı yetkilileri görüşmeden çekilmeye ikna ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
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