https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/zaharova-alman-disisleri-bakani-baerbockun-akil-durumundan-endiseliyim-1084120808.html

Zaharova: Alman Dışişleri Bakanı Baerbock’un akıl durumundan endişeliyim

Zaharova: Alman Dışişleri Bakanı Baerbock’un akıl durumundan endişeliyim

Sputnik Türkiye

Rusya’yı ‘diyalog istememekle’ suçlayan Alman Dışişleri Bakanı Baerbock’un akıl durumundan endişe ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T09:55+0300

2024-05-23T09:55+0300

2024-05-23T10:10+0300

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yerel televizyona demecinde, dünyanın yarısının “barışı savunmak” için çalıştığını söyledi. Ama bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ihtiyaç olduğunu belirten Baerbock, Rus liderinin “hiç diyalog istemediğini” ileri sürerek Rusya’nın son nükleer silah testlerine ve Ukrayna’daki altyapıya düzenlediği saldırılara işaret etti.Baerbock’un bu açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, “Artık Baerbock’un akıl durumundan endişe duymaya başlıyorum. Hafızasında bir sorun var ya da mantıkta veya başka bir şey olabilir” diye yazdı.“Alman bakana, yarısının değil tüm dünyanın bildiği gerçeği hatırlatalım” ifadesini kullanan Rus diplomat, çatışma bölgesine silah sevkiyatlarını artırma yönündeki kararları alan Batı ülkelerinin olduğunu kaydetti.Kiev’in 2022’de görüşme talep edince Moskova’nın bu öneriyi hemen kabul ettiğini hatırlatan Zaharova, ama dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Kiev’e gelerek Ukraynalı yetkilileri görüşmeden çekilmeye ikna ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

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