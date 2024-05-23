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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/ukrayna-ordusundan-yogun-saldiri-cekyanin-urettigi-32-vampire-roketi-dusuruldu-1084119629.html
Ukrayna ordusundan yoğun saldırı: Çekya'nın ürettiği 32 Vampire roketi düşürüldü
Ukrayna ordusundan yoğun saldırı: Çekya'nın ürettiği 32 Vampire roketi düşürüldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne gece saatlerinde yoğun bir saldırı gerçekleştirdi. Rus hava savunma sistemleri, fırlatılan... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T09:47+0300
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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen ve giderek daha fazla toprak kaybeden Ukrayna ordusu, Rusya'daki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kiev rejimine bağlı güçler tarafından Rusya topraklarına Çekya yapımı 32 Vampire roketi ve 3 İHA ile saldırı düzenlendi.Rus hava savunma sistemleri, tüm roket ve İHA'ları imha ederek Ukrayna ordusunun bir saldırı girişimini daha akamete uğrattı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova ve çeşitli bölgelerdeki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-6-iha-imha-edildi-1084027656.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, iha, saldırı, saldırı girişimi
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Ukrayna ordusundan yoğun saldırı: Çekya'nın ürettiği 32 Vampire roketi düşürüldü

09:47 23.05.2024
CC BY 4.0 / Ministerio de Defensa de Ucrania / UA RM-70Sistema lanzacohetes múltiple Vampire ucraniano
Sistema lanzacohetes múltiple Vampire ucraniano - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
CC BY 4.0 / Ministerio de Defensa de Ucrania / UA RM-70
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne gece saatlerinde yoğun bir saldırı gerçekleştirdi. Rus hava savunma sistemleri, fırlatılan 32 Vampire roketi ile 3 İHA'ya geçit vermedi.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen ve giderek daha fazla toprak kaybeden Ukrayna ordusu, Rusya'daki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kiev rejimine bağlı güçler tarafından Rusya topraklarına Çekya yapımı 32 Vampire roketi ve 3 İHA ile saldırı düzenlendi.

Rus hava savunma sistemleri, tüm roket ve İHA'ları imha ederek Ukrayna ordusunun bir saldırı girişimini daha akamete uğrattı.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova ve çeşitli bölgelerdeki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
Ukrayna krizi
Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 İHA imha edildi
20 Mayıs, 19:28
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