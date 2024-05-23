https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/ukrayna-ordusundan-yogun-saldiri-cekyanin-urettigi-32-vampire-roketi-dusuruldu-1084119629.html

Ukrayna ordusundan yoğun saldırı: Çekya'nın ürettiği 32 Vampire roketi düşürüldü

Ukrayna ordusundan yoğun saldırı: Çekya'nın ürettiği 32 Vampire roketi düşürüldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne gece saatlerinde yoğun bir saldırı gerçekleştirdi. Rus hava savunma sistemleri, fırlatılan... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T09:47+0300

2024-05-23T09:47+0300

2024-05-23T09:47+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

iha

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saldırı girişimi

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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen ve giderek daha fazla toprak kaybeden Ukrayna ordusu, Rusya'daki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kiev rejimine bağlı güçler tarafından Rusya topraklarına Çekya yapımı 32 Vampire roketi ve 3 İHA ile saldırı düzenlendi.Rus hava savunma sistemleri, tüm roket ve İHA'ları imha ederek Ukrayna ordusunun bir saldırı girişimini daha akamete uğrattı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova ve çeşitli bölgelerdeki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-6-iha-imha-edildi-1084027656.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, iha, saldırı, saldırı girişimi