https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/universite-sinavina-girecekler-icin-turkiye-genelinde-test-meb-yks-icin-online-deneme-yapacak-1084079879.html

Üniversite sınavına girecekler için Türkiye genelinde test: MEB YKS için online deneme yapacak

Üniversite sınavına girecekler için Türkiye genelinde test: MEB YKS için online deneme yapacak

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıklarını sürdüren öğrencilere destek olmak amacıyla "YKS'ye Doğru 2024" adıyla ülke... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T09:44+0300

2024-05-22T09:44+0300

2024-05-22T09:44+0300

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

yaşam

üniversite

üniversite sınavı

üniversite sınavı

sonuç

test

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_57b4ad689e74b8c9c4ae96b48d50fa2f.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik ülke genelinde çevrimiçi "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı düzenliyor.Sınav, 25, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde ayrı günlerde uygulanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta gerçekleşecek. Öğrenciler, bu tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecekler.Öğrenciler, sınavlara "ogmmateryal.eba.gov.tr" adresinden erişebilirler. Sınav sonuçları, öğrencilerin sıralama ve puanlarıyla birlikte 28 Mayıs'ta açıklanacak.Sınav sorularının çözümleri ve öğrenciler için rehberlik yayınlarının ise Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube sayfasında uzmanlar tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kaynaklar, öğrencilerin sınav deneyimlerini analiz etmelerine, soru çözüm tekniklerini öğrenmelerine ve sınav hazırlıklarına yön vermelerine yardımcı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kep-atmanin-maliyeti-20-bin-tl-1084079729.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meb yks deneme, yksye doğru 2024, yks'ye doğru 2024, yks meb deneme, yks ye doğru 2024, yks ye doğru 2024 deneme sınavı, meb yks deneme sınavı ne zaman, meb yks deneme sınavı sonuçarı, meb yks deneme sınavı giriş