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Üniversite sınavına girecekler için Türkiye genelinde test: MEB YKS için online deneme yapacak
Üniversite sınavına girecekler için Türkiye genelinde test: MEB YKS için online deneme yapacak
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıklarını sürdüren öğrencilere destek olmak amacıyla "YKS'ye Doğru 2024" adıyla ülke... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T09:44+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik ülke genelinde çevrimiçi "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı düzenliyor.Sınav, 25, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde ayrı günlerde uygulanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta gerçekleşecek. Öğrenciler, bu tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecekler.Öğrenciler, sınavlara "ogmmateryal.eba.gov.tr" adresinden erişebilirler. Sınav sonuçları, öğrencilerin sıralama ve puanlarıyla birlikte 28 Mayıs'ta açıklanacak.Sınav sorularının çözümleri ve öğrenciler için rehberlik yayınlarının ise Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube sayfasında uzmanlar tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kaynaklar, öğrencilerin sınav deneyimlerini analiz etmelerine, soru çözüm tekniklerini öğrenmelerine ve sınav hazırlıklarına yön vermelerine yardımcı olacak.
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Üniversite sınavına girecekler için Türkiye genelinde test: MEB YKS için online deneme yapacak

09:44 22.05.2024
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıklarını sürdüren öğrencilere destek olmak amacıyla "YKS'ye Doğru 2024" adıyla ülke genelinde çevrimiçi bir deneme sınavı düzenliyor. Peki, MEB YKS deneme sınavı ne zaman, nereden yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik ülke genelinde çevrimiçi "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı düzenliyor.
Sınav, 25, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde ayrı günlerde uygulanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta gerçekleşecek. Öğrenciler, bu tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecekler.
Öğrenciler, sınavlara "ogmmateryal.eba.gov.tr" adresinden erişebilirler. Sınav sonuçları, öğrencilerin sıralama ve puanlarıyla birlikte 28 Mayıs'ta açıklanacak.
Sınav sorularının çözümleri ve öğrenciler için rehberlik yayınlarının ise Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube sayfasında uzmanlar tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kaynaklar, öğrencilerin sınav deneyimlerini analiz etmelerine, soru çözüm tekniklerini öğrenmelerine ve sınav hazırlıklarına yön vermelerine yardımcı olacak.
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