https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/venezuella-bu-yil-bricse-katilmayi-umuyoruz-1084127642.html
Venezüella: Bu yıl BRICS’e katılmayı umuyoruz
Venezüella: Bu yıl BRICS’e katılmayı umuyoruz
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodríguez, bu yıl BRICS’e katılmayı umduklarını belirterek, “Bu, yeni dünyaya giden yol” dedi. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T12:25+0300
2024-05-23T12:25+0300
2024-05-23T12:57+0300
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Venezüella’nın BRICS ısrarı sürüyor. Daha önce ülke lideri Nicolas Maduro’nun defalarca birliğe üye olacakları yönündeki açıklamalarına yardımcsı Delcy Rodríguez de katıldı.Venezüella televizyonunun aktardığına göre, Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodríguez, “Venezuela bu yıl resmen BRICS'e katılmayı umuyor çünkü bu, hegemonyanın olmadığı, uluslararası hukuka saygı üzerine kurulan yeni bir dünyaya giden yol” ifadesini kullandı.Daha önce Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro da sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayarak ülkesinin de çok yakında bu birliğe üye olacağını duyurmuştu.Maduro, “Savaşlar, müdahaleler, soykırım ve üstünlük kompleksi ile eski sömürgeci dünyanın yerini, BRICS ile yeni bir dünya alıyor. Bu dünya zaten var ve artık geri de döndürülemez” şeklinde konuşmuştu.Venezüella’nın Moskova Büyükelçisi Jesus Rafael Salazar Velasquez, ülkesinin BRICS’e katılma niyeti bağlamında, Ekim ayında Kazan’da yapılacak zirveye ilişkin büyük umutlar beslediğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/brics-baskentler-birliginin-kurulus-toplantisi-21-haziranda-turkiye-de-temsil-edilecek-1083841745.html
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brics, venezüella, delcy rodríguez, nicolas maduro
brics, venezüella, delcy rodríguez, nicolas maduro
Venezüella: Bu yıl BRICS’e katılmayı umuyoruz
12:25 23.05.2024 (güncellendi: 12:57 23.05.2024)
Venezüella Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodríguez, bu yıl BRICS’e katılmayı umduklarını belirterek, “Bu, yeni dünyaya giden yol” dedi.
Venezüella’nın BRICS ısrarı sürüyor. Daha önce ülke lideri Nicolas Maduro’nun defalarca birliğe üye olacakları yönündeki açıklamalarına yardımcsı Delcy Rodríguez de katıldı.
Venezüella televizyonunun aktardığına göre, Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodríguez, “Venezuela bu yıl resmen BRICS'e katılmayı umuyor çünkü bu, hegemonyanın olmadığı, uluslararası hukuka saygı üzerine kurulan yeni bir dünyaya giden yol” ifadesini kullandı.
Daha önce Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro da sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayarak ülkesinin de çok yakında bu birliğe üye olacağını duyurmuştu.
Maduro, “Savaşlar, müdahaleler, soykırım ve üstünlük kompleksi ile eski sömürgeci dünyanın yerini, BRICS ile yeni bir dünya alıyor. Bu dünya zaten var ve artık geri de döndürülemez” şeklinde konuşmuştu.
Venezüella’nın Moskova Büyükelçisi Jesus Rafael Salazar Velasquez, ülkesinin BRICS’e katılma niyeti bağlamında, Ekim ayında Kazan’da yapılacak zirveye ilişkin büyük umutlar beslediğini dile getirmişti.