https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/trumpin-cumhuriyetci-partideki-son-rakibi-haley-oyum-trumpa-1084118541.html

Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki son rakibi Haley: Oyum Trump’a

Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki son rakibi Haley: Oyum Trump’a

Sputnik Türkiye

Biden-Trump rekabetiyle geçen ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti içinde mart ayında yarıştan çekildiğini duyuran Nikki Haley, 5 Kasım'da yapılacak... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T09:15+0300

2024-05-23T09:15+0300

2024-05-23T09:15+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

donald trump

cumhuriyetçi parti

nikki haley

joe biden

demokrat parti (dp)

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ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi ve mart ayına kadar Trump'ın en güçlü rakibi olan Haley, Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir panelde seçim sürecini değerlendirdi.Haley, her ne kadar bazı fikirlerine katılmasa da kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'ı desteklemesinin mümkün olmadığını vurguladı.Haley, "Trump bazı politikalarında mükemmel değil, bunu birçok kez dile getirdim. Ancak Biden bir felaket. Dolayısıyla Trump için oy kullanacağım" şeklinde konuştu.Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı en uzun süre rakip olan Haley, mart ayındaki ön seçimlerde istediği sonuçları alamayınca yarıştan çekildiğini açıklamıştı.Demokrat Parti'de de rakipsiz durumda bulunan Biden ile Trump'ın, 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimlerinde 2020'deki gibi bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/trump-baskanlik-on-secimlerinde-rahat-ilerliyor-1083823292.html

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Sputnik Türkiye

abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, cumhuriyetçi parti, nikki haley, joe biden, demokrat parti (dp)