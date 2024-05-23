https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/trumpin-cumhuriyetci-partideki-son-rakibi-haley-oyum-trumpa-1084118541.html
Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki son rakibi Haley: Oyum Trump’a
Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki son rakibi Haley: Oyum Trump’a
Sputnik Türkiye
Biden-Trump rekabetiyle geçen ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti içinde mart ayında yarıştan çekildiğini duyuran Nikki Haley, 5 Kasım'da yapılacak... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T09:15+0300
2024-05-23T09:15+0300
2024-05-23T09:15+0300
dünya
abd
abd başkanlık seçimleri
donald trump
cumhuriyetçi parti
nikki haley
joe biden
demokrat parti (dp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081461730_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d927e193d2344105f0f9c345762e2b6e.jpg
ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi ve mart ayına kadar Trump'ın en güçlü rakibi olan Haley, Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir panelde seçim sürecini değerlendirdi.Haley, her ne kadar bazı fikirlerine katılmasa da kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'ı desteklemesinin mümkün olmadığını vurguladı.Haley, "Trump bazı politikalarında mükemmel değil, bunu birçok kez dile getirdim. Ancak Biden bir felaket. Dolayısıyla Trump için oy kullanacağım" şeklinde konuştu.Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı en uzun süre rakip olan Haley, mart ayındaki ön seçimlerde istediği sonuçları alamayınca yarıştan çekildiğini açıklamıştı.Demokrat Parti'de de rakipsiz durumda bulunan Biden ile Trump'ın, 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimlerinde 2020'deki gibi bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/trump-baskanlik-on-secimlerinde-rahat-ilerliyor-1083823292.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081461730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_624b06c7cf72ce99a246d457ca94a1a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, cumhuriyetçi parti, nikki haley, joe biden, demokrat parti (dp)
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, cumhuriyetçi parti, nikki haley, joe biden, demokrat parti (dp)
Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki son rakibi Haley: Oyum Trump’a
Biden-Trump rekabetiyle geçen ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti içinde mart ayında yarıştan çekildiğini duyuran Nikki Haley, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a oy vereceğini açıkladı.
ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi ve mart ayına kadar Trump'ın en güçlü rakibi olan Haley, Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir panelde seçim sürecini değerlendirdi.
Haley, her ne kadar bazı fikirlerine katılmasa da kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'ı desteklemesinin mümkün olmadığını vurguladı.
Haley, "Trump bazı politikalarında mükemmel değil, bunu birçok kez dile getirdim. Ancak Biden bir felaket. Dolayısıyla Trump için oy kullanacağım" şeklinde konuştu.
Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı en uzun süre rakip olan Haley, mart ayındaki ön seçimlerde istediği sonuçları alamayınca yarıştan çekildiğini açıklamıştı.
Demokrat Parti'de de rakipsiz durumda bulunan Biden ile Trump'ın, 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimlerinde 2020'deki gibi bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor.