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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/trumpin-cumhuriyetci-partideki-son-rakibi-haley-oyum-trumpa-1084118541.html
Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki son rakibi Haley: Oyum Trump’a
Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki son rakibi Haley: Oyum Trump’a
Sputnik Türkiye
Biden-Trump rekabetiyle geçen ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti içinde mart ayında yarıştan çekildiğini duyuran Nikki Haley, 5 Kasım'da yapılacak... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T09:15+0300
2024-05-23T09:15+0300
dünya
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abd başkanlık seçimleri
donald trump
cumhuriyetçi parti
nikki haley
joe biden
demokrat parti (dp)
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ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi ve mart ayına kadar Trump'ın en güçlü rakibi olan Haley, Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir panelde seçim sürecini değerlendirdi.Haley, her ne kadar bazı fikirlerine katılmasa da kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'ı desteklemesinin mümkün olmadığını vurguladı.Haley, "Trump bazı politikalarında mükemmel değil, bunu birçok kez dile getirdim. Ancak Biden bir felaket. Dolayısıyla Trump için oy kullanacağım" şeklinde konuştu.Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı en uzun süre rakip olan Haley, mart ayındaki ön seçimlerde istediği sonuçları alamayınca yarıştan çekildiğini açıklamıştı.Demokrat Parti'de de rakipsiz durumda bulunan Biden ile Trump'ın, 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimlerinde 2020'deki gibi bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/trump-baskanlik-on-secimlerinde-rahat-ilerliyor-1083823292.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, cumhuriyetçi parti, nikki haley, joe biden, demokrat parti (dp)
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, cumhuriyetçi parti, nikki haley, joe biden, demokrat parti (dp)

Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki son rakibi Haley: Oyum Trump’a

09:15 23.05.2024
© AP Photo / Chris CarlsonNikki Haley
Nikki Haley - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Chris Carlson
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Biden-Trump rekabetiyle geçen ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti içinde mart ayında yarıştan çekildiğini duyuran Nikki Haley, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a oy vereceğini açıkladı.
ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi ve mart ayına kadar Trump'ın en güçlü rakibi olan Haley, Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir panelde seçim sürecini değerlendirdi.
Haley, her ne kadar bazı fikirlerine katılmasa da kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'ı desteklemesinin mümkün olmadığını vurguladı.
Haley, "Trump bazı politikalarında mükemmel değil, bunu birçok kez dile getirdim. Ancak Biden bir felaket. Dolayısıyla Trump için oy kullanacağım" şeklinde konuştu.
Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı en uzun süre rakip olan Haley, mart ayındaki ön seçimlerde istediği sonuçları alamayınca yarıştan çekildiğini açıklamıştı.
Demokrat Parti'de de rakipsiz durumda bulunan Biden ile Trump'ın, 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimlerinde 2020'deki gibi bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
DÜNYA
Trump, başkanlık ön seçimlerinde rahat ilerliyor
15 Mayıs, 09:24
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