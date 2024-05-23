https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/super-ligde-son-haftanin-hakemleri-aciklandi-1084125220.html

Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

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Süper Lig'de 2023/24 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak.Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftası öncesinde maçları yönetecek hakemler açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de sezonun son haftasının hakemleri şöyle:24 Mayıs CumaCorendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler25 Mayıs CumartesiVavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet TürkmenEMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan26 Mayıs PazarFenerbahçe-İstanbulspor: Volkan BayarslanTÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan NumanoğluSiltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç TonusluoğluYukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak ŞekerKasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin ŞimşekTrabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla KaraoğlanAtakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen

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