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Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'de 2023/24 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak.Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftası öncesinde maçları yönetecek hakemler açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de sezonun son haftasının hakemleri şöyle:24 Mayıs CumaCorendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler25 Mayıs CumartesiVavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet TürkmenEMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan26 Mayıs PazarFenerbahçe-İstanbulspor: Volkan BayarslanTÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan NumanoğluSiltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç TonusluoğluYukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak ŞekerKasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin ŞimşekTrabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla KaraoğlanAtakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen
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süper lig'de son haftanın hakemleri açıklandı,süper lig hakem,fenerbahçe hakemi,galatasaray maçı hakemi kim
süper lig'de son haftanın hakemleri açıklandı,süper lig hakem,fenerbahçe hakemi,galatasaray maçı hakemi kim

Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

11:55 23.05.2024 (güncellendi: 11:59 23.05.2024)
© AAhakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'de 2023/24 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftası öncesinde maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de sezonun son haftasının hakemleri şöyle:

24 Mayıs Cuma

Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar

Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker
Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen
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