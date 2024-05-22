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Konyaspor maçı öncesi Okan Burak'tan karar: 'Yıldızlara derbi faturasını kesti'
Konyaspor maçı öncesi Okan Burak'tan karar: 'Yıldızlara derbi faturasını kesti'
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk derbinin 11'ini değiştirecek. Öte yandan derbinin yankısı İngiliz medyasında... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
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Galatasaray’da derbinin olumsuz izleri siliniyor. Cim-Bom’da tek konsantrasyonun şampiyonluk olurken, Dursun Özbek, yakın çevresine, “Başkanlık umurumda değil. Yeter ki şampiyon olalım” dediği aktarıldı.Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile Teknik Direktör Okan Buruk ise takımla toplantı yaparak, “Derbide bize yakışmayan bir oyun ve sonuç aldık ama şampiyonluk için ipler elimizde. Biz finallerin takımıyız. Galatasaray taraftarı sizden şampiyonluk bekliyor. Sonuna kadar hak ettik ve mutlu sonla bitirelim” dedi. Takım kaptanları Muslera, Kerem ve Icardi’nin de arkadaşlarıyla toplantılar gerçekleştireceği öğrenildi'İlk 11'ini değiştiriyor'Fenerbahçe derbisinden önce takıma 2 gün izin veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu kez işi sıkı tutarak, sarı-kırmızılıları bir gün dinlendirdi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, derbi karşılaşmasındaki 11’ini değiştiriyor.Milliyet'in haberine göre Buruk'un, Fenerbahçe karşısında istenen performansı sergilemeyen Köhn ve Sanchez’i kulübeye çekmeyi düşündüğü öğrenildi. Buruk’un, Sanchez’in yerinde Abdülkerim’e döneceği belirtildi. Köhn’ün yerinde ise Barış Alper’in çekilip, Kerem Aktürkoğlu’nun 11’de maça başlamasının planlandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/fenerbahceden-galatasaray-derbisinin-ardindan-yasanan-olaylarla-ilgili-aciklama-1084072551.html
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konyaspor, okan buruk, galatasaray, galatasaray sk, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, fenerbahçe
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Konyaspor maçı öncesi Okan Burak'tan karar: 'Yıldızlara derbi faturasını kesti'

08:23 22.05.2024 (güncellendi: 08:24 22.05.2024)
© AAOkan Buruk
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA
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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk derbinin 11'ini değiştirecek. Öte yandan derbinin yankısı İngiliz medyasında geniş yer buldu.
Galatasaray’da derbinin olumsuz izleri siliniyor. Cim-Bom’da tek konsantrasyonun şampiyonluk olurken, Dursun Özbek, yakın çevresine, “Başkanlık umurumda değil. Yeter ki şampiyon olalım” dediği aktarıldı.
Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile Teknik Direktör Okan Buruk ise takımla toplantı yaparak, “Derbide bize yakışmayan bir oyun ve sonuç aldık ama şampiyonluk için ipler elimizde. Biz finallerin takımıyız. Galatasaray taraftarı sizden şampiyonluk bekliyor. Sonuna kadar hak ettik ve mutlu sonla bitirelim” dedi. Takım kaptanları Muslera, Kerem ve Icardi’nin de arkadaşlarıyla toplantılar gerçekleştireceği öğrenildi

'İlk 11'ini değiştiriyor'

Fenerbahçe derbisinden önce takıma 2 gün izin veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu kez işi sıkı tutarak, sarı-kırmızılıları bir gün dinlendirdi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, derbi karşılaşmasındaki 11’ini değiştiriyor.
Milliyet'in haberine göre Buruk'un, Fenerbahçe karşısında istenen performansı sergilemeyen Köhn ve Sanchez’i kulübeye çekmeyi düşündüğü öğrenildi. Buruk’un, Sanchez’in yerinde Abdülkerim’e döneceği belirtildi. Köhn’ün yerinde ise Barış Alper’in çekilip, Kerem Aktürkoğlu’nun 11’de maça başlamasının planlandığı bildirildi.
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