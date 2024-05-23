https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/sullivan-abd-cinin-rusyaya-silah-saglama-planlariniingiltere-ile-gorusmeyi-planliyor-1084114497.html
Sullivan: ABD, Çin'in Rusya'ya silah sağlama ‘planlarını’İngiltere ile görüşmeyi planlıyor
Sullivan: ABD, Çin'in Rusya'ya silah sağlama ‘planlarını’İngiltere ile görüşmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD’nin Çin'in Rusya'ya silah sağlama ‘planlarını’ İngiltere ile görüşme niyetinde olduğunu belirtti. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T01:19+0300
2024-05-23T01:19+0300
2024-05-23T01:19+0300
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ingiltere savunma bakanlığı
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Çin'in Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya silah sağlamayı planladığına ilişkin ‘veriler’ konusunda İngiltere ile istişarelerde bulunacağını söyledi.İngiltere Savunma Bakanlığı'nın ‘Pekin'in Moskova'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere ölümcül silahlar sağlamayı planladığı’ yönündeki iddialarını değerlendiren Sullivan, "Bunu 2022'de görmedik, 2023'te görmedik. Şu ana kadar da görmedik. Bu durum hakkında aynı görüşü paylaştığımızdan emin olmak için İngiliz yetkililerle konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.Sullivan, Çin'den Rus askeri-sanayi kompleksi için bazı tedariklerin olduğu yönündeki iddiayı tekrarlayarak, “Bu oluyor. Ve bizi endişelendiren de bu” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kongre-uyelerinden-pentagona-cagri-kieve-abd-fuzeleriyle-rusyayi-vurma-izni-verin-1084087631.html
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jake sullivan, abd, rusya, çin, ukrayna, silah tedariki, ingiltere savunma bakanlığı
jake sullivan, abd, rusya, çin, ukrayna, silah tedariki, ingiltere savunma bakanlığı
Sullivan: ABD, Çin'in Rusya'ya silah sağlama ‘planlarını’İngiltere ile görüşmeyi planlıyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD’nin Çin'in Rusya'ya silah sağlama ‘planlarını’ İngiltere ile görüşme niyetinde olduğunu belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Çin'in Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya silah sağlamayı planladığına ilişkin ‘veriler’ konusunda İngiltere ile istişarelerde bulunacağını söyledi.
İngiltere Savunma Bakanlığı'nın ‘Pekin'in Moskova'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere ölümcül silahlar sağlamayı planladığı’ yönündeki iddialarını değerlendiren Sullivan, "Bunu 2022'de görmedik, 2023'te görmedik. Şu ana kadar da görmedik. Bu durum hakkında aynı görüşü paylaştığımızdan emin olmak için İngiliz yetkililerle konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
Sullivan, Çin'den Rus askeri-sanayi kompleksi için bazı tedariklerin olduğu yönündeki iddiayı tekrarlayarak, “Bu oluyor. Ve bizi endişelendiren de bu” diye konuştu.