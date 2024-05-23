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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/sullivan-abd-cinin-rusyaya-silah-saglama-planlariniingiltere-ile-gorusmeyi-planliyor-1084114497.html
Sullivan: ABD, Çin'in Rusya'ya silah sağlama ‘planlarını’İngiltere ile görüşmeyi planlıyor
Sullivan: ABD, Çin'in Rusya'ya silah sağlama ‘planlarını’İngiltere ile görüşmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD’nin Çin'in Rusya'ya silah sağlama ‘planlarını’ İngiltere ile görüşme niyetinde olduğunu belirtti. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Çin'in Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya silah sağlamayı planladığına ilişkin ‘veriler’ konusunda İngiltere ile istişarelerde bulunacağını söyledi.İngiltere Savunma Bakanlığı'nın ‘Pekin'in Moskova'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere ölümcül silahlar sağlamayı planladığı’ yönündeki iddialarını değerlendiren Sullivan, "Bunu 2022'de görmedik, 2023'te görmedik. Şu ana kadar da görmedik. Bu durum hakkında aynı görüşü paylaştığımızdan emin olmak için İngiliz yetkililerle konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.Sullivan, Çin'den Rus askeri-sanayi kompleksi için bazı tedariklerin olduğu yönündeki iddiayı tekrarlayarak, “Bu oluyor. Ve bizi endişelendiren de bu” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kongre-uyelerinden-pentagona-cagri-kieve-abd-fuzeleriyle-rusyayi-vurma-izni-verin-1084087631.html
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jake sullivan, abd, rusya, çin, ukrayna, silah tedariki, ingiltere savunma bakanlığı
jake sullivan, abd, rusya, çin, ukrayna, silah tedariki, ingiltere savunma bakanlığı

Sullivan: ABD, Çin'in Rusya'ya silah sağlama ‘planlarını’İngiltere ile görüşmeyi planlıyor

01:19 23.05.2024
© AAABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD’nin Çin'in Rusya'ya silah sağlama ‘planlarını’ İngiltere ile görüşme niyetinde olduğunu belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Çin'in Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya silah sağlamayı planladığına ilişkin ‘veriler’ konusunda İngiltere ile istişarelerde bulunacağını söyledi.
İngiltere Savunma Bakanlığı'nın ‘Pekin'in Moskova'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere ölümcül silahlar sağlamayı planladığı’ yönündeki iddialarını değerlendiren Sullivan, "Bunu 2022'de görmedik, 2023'te görmedik. Şu ana kadar da görmedik. Bu durum hakkında aynı görüşü paylaştığımızdan emin olmak için İngiliz yetkililerle konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
Sullivan, Çin'den Rus askeri-sanayi kompleksi için bazı tedariklerin olduğu yönündeki iddiayı tekrarlayarak, “Bu oluyor. Ve bizi endişelendiren de bu” diye konuştu.
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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