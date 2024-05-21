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Schengen vize ücretlerine zam
Schengen vize ücretlerine zam
Sputnik Türkiye
AB Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaparak yetişkinler için 90, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 45 euroya yükseltti. Yeni tarife 11... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
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Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaptı.Schengen vize ücreti ne kadar?Slovenya Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun vize ücretlerini 90 euroya çıkardığını duyurdu. 6-12 yaş arası çocuklar için 40 euro olan vize ücreti 45 euroya çıkarıldı.AB ayrıca, üye ülkelerden sınır dışı edilen kişilerin "geri kabulünü kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için vize ücretini ise 135/180 euroya yükseltti.Ne zaman geçerli olacak?Yeni tarife 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı ancak resmi kararın bu hafta sonu açıklanması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/vize-basvurusu-icin-yeni-donem-basliyor-yurtdisina-cikmak-icin-ne-yapmak-gerekecek-1084033260.html
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Schengen vize ücretlerine zam

10:09 21.05.2024 (güncellendi: 10:39 21.05.2024)
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Schengen vizesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
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AB Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaparak yetişkinler için 90, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 45 euroya yükseltti. Yeni tarife 11 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaptı.

Schengen vize ücreti ne kadar?

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun vize ücretlerini 90 euroya çıkardığını duyurdu. 6-12 yaş arası çocuklar için 40 euro olan vize ücreti 45 euroya çıkarıldı.
AB ayrıca, üye ülkelerden sınır dışı edilen kişilerin "geri kabulünü kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için vize ücretini ise 135/180 euroya yükseltti.

Ne zaman geçerli olacak?

Yeni tarife 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.
Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı ancak resmi kararın bu hafta sonu açıklanması planlanıyor.
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