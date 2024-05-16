https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-disisleri-bati-rusyanin-varliklarina-el-konulmasinin-misilleme-riskini-degerlendiriyor-1083904754.html
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'nın varlıklarına el konulmasının misilleme riskini değerlendiriyor
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'nın varlıklarına el konulmasının misilleme riskini değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, Batı’nın Rus varlıklarına el konulması durumunda Moskova’dan gelebilecek misilleme tedbirleri riskini... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T20:24+0300
2024-05-16T20:24+0300
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Rusya’da gerçekleşen KazanForum-2024’te gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Batı'daki aklıselim iş dünyası ve siyasi çevrelerin, Rusya’nın varlıklarına el konulması durumunda Moskova’dan gelebilecek misilleme tedbirlerinin tüm risklerini değerlendirdiğini söyledi.Pankin, “ABD, AB ve Rus varlıklarının dondurulduğu diğer ülkelerde bu konuya ilişkin aktif olarak yürütülen geniş bir tartışma söz konusu. Bunu uluslararası geleneklerin, uluslararası hukukun ihlali olarak görüyoruz. Bu tamamen yasadışı, hukuka aykırı” dedi.Batı'daki aklıselim iş dünyası ve siyasi çevrelerin, Rusya’nın varlıklarına el konulmasının doğuracağı riskleri değerlendirdiğini belirten Rus diplomat, “Estonya muhtemelen varlıkları elinde bulunduran en önemli ülke değil ve bizim için kesinlikle dost olmayan bir devlet, ancak aklıselim iş dünyası ve siyasi çevreler, kendileri açısından da dahil olmak üzere tarafımızdan yasal, mali, idari olmak üzere çok çeşitli araçlar yoluyla gelebilecek hem simetrik hem de asimetrik tüm misilleme risklerini tartıyorlar” dedi.Daha önce Estonya parlamentosu, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmesine izin veren yasayı kabul etmişti. Yasanın, dondurulan varlıkların ‘Rusya'nın Ukrayna'ya tazmin etmesi gereken zararın ön ödemesi olarak kullanılmasına’ izin verdiği belirtiliyor.AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık 200 milyar eurosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.Brüksel, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse etmede kullanmanın yollarını araştırıyor.Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen yılın haziran ayında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonunu uyarmıştı.ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, euronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ab-rus-varliklarinin-ukraynaya-askeri-yardim-icin-kullanilmasi-konusunda-on-anlasmaya-vardi-1083621555.html
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aleksandr pankin, kazan, forum, rusya dışişleri bakanlığı, estonya, avrupa merkez bankası, abd, ab, brüksel, moskova
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'nın varlıklarına el konulmasının misilleme riskini değerlendiriyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, Batı’nın Rus varlıklarına el konulması durumunda Moskova’dan gelebilecek misilleme tedbirleri riskini değerlendirdiğini belirtti.
Rusya’da gerçekleşen KazanForum-2024’te gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Batı'daki aklıselim iş dünyası ve siyasi çevrelerin, Rusya’nın varlıklarına el konulması durumunda Moskova’dan gelebilecek misilleme tedbirlerinin tüm risklerini değerlendirdiğini söyledi.
Pankin, “ABD, AB ve Rus varlıklarının dondurulduğu diğer ülkelerde bu konuya ilişkin aktif olarak yürütülen geniş bir tartışma söz konusu. Bunu uluslararası geleneklerin, uluslararası hukukun ihlali olarak görüyoruz. Bu tamamen yasadışı, hukuka aykırı” dedi.
Batı'daki aklıselim iş dünyası ve siyasi çevrelerin, Rusya’nın varlıklarına el konulmasının doğuracağı riskleri değerlendirdiğini belirten Rus diplomat, “Estonya muhtemelen varlıkları elinde bulunduran en önemli ülke değil ve bizim için kesinlikle dost olmayan bir devlet, ancak aklıselim iş dünyası ve siyasi çevreler, kendileri açısından da dahil olmak üzere tarafımızdan yasal, mali, idari olmak üzere çok çeşitli araçlar yoluyla gelebilecek hem simetrik hem de asimetrik tüm misilleme risklerini tartıyorlar” dedi.
Daha önce Estonya parlamentosu, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmesine izin veren yasayı kabul etmişti. Yasanın, dondurulan varlıkların ‘Rusya'nın Ukrayna'ya tazmin etmesi gereken zararın ön ödemesi olarak kullanılmasına’ izin verdiği belirtiliyor.
AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık 200 milyar eurosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.
Brüksel, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse etmede kullanmanın yollarını araştırıyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen yılın haziran ayında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonunu uyarmıştı.
ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, euronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.