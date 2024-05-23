https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/rus-turistlere-giris-yasagi-getiren-norvece-rusyadan-uyari-1084129942.html
Rus turistlere giriş yasağı getiren Norveç’e Rusya’dan uyarı
Rus turistlere giriş yasağı getiren Norveç’e Rusya’dan uyarı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Norveç’in Rus turistlere ek giriş kısıtlamaları getirme kararının iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen yok etmeyi... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T13:33+0300
2024-05-23T13:33+0300
2024-05-23T13:33+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Norveç hükümetinin ülkeye turizm başta olmak üzere ‘öncelikli olmayan’ amaçlarla gelen Rus vatandaşlarının girişine izin verilmeyeceği yönündeki kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Norveç yönetiminin, bu tür hasımca adımlara karşılık verileceğinin farkında olması gerektiğini söyleyen Zaharova, “Elbette çıkarlarımıza göre misilleme tedbirler geliştirip uygulayacağız” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/norvec-rus-turistlere-giris-yasagi-getiriyor-1084116645.html
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norveç, rusya, rus turist, ülkeye giriş yasağı, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, oslo
norveç, rusya, rus turist, ülkeye giriş yasağı, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, oslo
Rus turistlere giriş yasağı getiren Norveç’e Rusya’dan uyarı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Norveç’in Rus turistlere ek giriş kısıtlamaları getirme kararının iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen yok etmeyi amaçladığını belirterek bu hasımca adıma karşılık verileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Norveç hükümetinin ülkeye turizm başta olmak üzere ‘öncelikli olmayan’ amaçlarla gelen Rus vatandaşlarının girişine izin verilmeyeceği yönündeki kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Oslo’nun Rus vatandaşlarına yönelik yeni hasımca adımı, sadece ülkemizin vatandaşlarına yönelik açıkça ayrımcı nitelik taşıyor. Bu adım, Rusya ve Norveç halkları arasındaki bağları tamamen yok etmeyi amaçlıyor.”
Norveç yönetiminin, bu tür hasımca adımlara karşılık verileceğinin farkında olması gerektiğini söyleyen Zaharova, “Elbette çıkarlarımıza göre misilleme tedbirler geliştirip uygulayacağız” diye ekledi.