https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/rus-turistlere-giris-yasagi-getiren-norvece-rusyadan-uyari-1084129942.html

Rus turistlere giriş yasağı getiren Norveç’e Rusya’dan uyarı

Rus turistlere giriş yasağı getiren Norveç’e Rusya’dan uyarı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Norveç’in Rus turistlere ek giriş kısıtlamaları getirme kararının iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen yok etmeyi... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T13:33+0300

2024-05-23T13:33+0300

2024-05-23T13:33+0300

dünya

norveç

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Norveç hükümetinin ülkeye turizm başta olmak üzere ‘öncelikli olmayan’ amaçlarla gelen Rus vatandaşlarının girişine izin verilmeyeceği yönündeki kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Norveç yönetiminin, bu tür hasımca adımlara karşılık verileceğinin farkında olması gerektiğini söyleyen Zaharova, “Elbette çıkarlarımıza göre misilleme tedbirler geliştirip uygulayacağız” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/norvec-rus-turistlere-giris-yasagi-getiriyor-1084116645.html

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