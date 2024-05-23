Rus turistlere giriş yasağı getiren Norveç’e Rusya’dan uyarı

Türkiye
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜKONFED Emlak Kom. Üyesi Halil Güven: 1 Temmuz'dan itibaren eski sisteme dönülecek
12:06
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylerin spor dünyasındaki başarıları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Katar Ekonomik Forumu’na damga vuran konular
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
17:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
18:39
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
19:14
3 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
20:12
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiyatro da tasarruf tedbirlerine takıldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kurban Bayramı öncesi et fiyatları nasıl etkilenecek?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Gürkan Demir, İran'dan bildiriyor...
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Daire Başkanı Malatyalı: "Doların paldır küldür 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
18:31
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/rus-turistlere-giris-yasagi-getiren-norvece-rusyadan-uyari-1084129942.html
Rus turistlere giriş yasağı getiren Norveç’e Rusya’dan uyarı
Rus turistlere giriş yasağı getiren Norveç’e Rusya’dan uyarı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Norveç’in Rus turistlere ek giriş kısıtlamaları getirme kararının iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen yok etmeyi... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T13:33+0300
2024-05-23T13:33+0300
dünya
norveç
rusya
rus turist
ülkeye giriş yasağı
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
moskova
oslo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Norveç hükümetinin ülkeye turizm başta olmak üzere ‘öncelikli olmayan’ amaçlarla gelen Rus vatandaşlarının girişine izin verilmeyeceği yönündeki kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Norveç yönetiminin, bu tür hasımca adımlara karşılık verileceğinin farkında olması gerektiğini söyleyen Zaharova, “Elbette çıkarlarımıza göre misilleme tedbirler geliştirip uygulayacağız” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/norvec-rus-turistlere-giris-yasagi-getiriyor-1084116645.html
norveç
rusya
moskova
oslo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_587f9561c0289ae3db0195efe779f246.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
norveç, rusya, rus turist, ülkeye giriş yasağı, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, oslo
norveç, rusya, rus turist, ülkeye giriş yasağı, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, oslo

Rus turistlere giriş yasağı getiren Norveç’e Rusya’dan uyarı

13:33 23.05.2024
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Norveç’in Rus turistlere ek giriş kısıtlamaları getirme kararının iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen yok etmeyi amaçladığını belirterek bu hasımca adıma karşılık verileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Norveç hükümetinin ülkeye turizm başta olmak üzere ‘öncelikli olmayan’ amaçlarla gelen Rus vatandaşlarının girişine izin verilmeyeceği yönündeki kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Oslo’nun Rus vatandaşlarına yönelik yeni hasımca adımı, sadece ülkemizin vatandaşlarına yönelik açıkça ayrımcı nitelik taşıyor. Bu adım, Rusya ve Norveç halkları arasındaki bağları tamamen yok etmeyi amaçlıyor.”

Norveç yönetiminin, bu tür hasımca adımlara karşılık verileceğinin farkında olması gerektiğini söyleyen Zaharova, “Elbette çıkarlarımıza göre misilleme tedbirler geliştirip uygulayacağız” diye ekledi.
İsveç havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
DÜNYA
Norveç Rus turistlere giriş yasağı getiriyor
08:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала