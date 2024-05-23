https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/norvec-rus-turistlere-giris-yasagi-getiriyor-1084116645.html

Norveç Rus turistlere giriş yasağı getiriyor

Norveç Rus turistlere giriş yasağı getiriyor

Sputnik Türkiye

Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını sürdüren Avrupa Birliği ülkelerinin izinden yürüyen Norveç hükümeti, ülkeye turizm amaçlı gelen Rus... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T08:33+0300

2024-05-23T08:33+0300

2024-05-23T08:33+0300

dünya

norveç

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avrupa birliği

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Oslo’dan yapılan açıklamada, ülkeye turizm başta olmak üzere ‘öncelikli olmayan’ amaçlarla gelen Rus vatandaşlarının girişine izin verilmeyeceği duyurulurken, yeni kuralların 29 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceği de eklendi.Bununla birlikte ülkede yaşayan akrabalarını ziyaret eden, iş veya eğitim için ülkeye gelen Rus vatandaşlara giriş serbestisi sağlanabileceği de belirtildi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geçtiğimiz yıllarda Rus vatandaşlarına yönelik vizelerle ilgili daha sıkı kısıtlamalar getirmek üzere yeni kurallar hazırlamış, üye ülkelerin uygulaması istenen kurallar arasında vize başvurularında daha kapsamlı değerlendirme ve vize başvurularının sadece Rusya'dan alınması gibi yenilikleri eklemişti.Resmi olarak Rus vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularını yasaklamayan AB, öte yandan birçok üye ülkenin vize vermediği kaydediliyor.Letonya, Litvanya, Polonya, Finlandiya, Çekya ve Estonya’nın Rus vatandaşlarına turistik vize vermediği ve turizm amacıyla ülkeye giriş yasağı getirdiği de biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/norvecten-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-1081855464.html

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