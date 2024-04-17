https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/askeri-uniforma-goruntusu-ile-ilgili-3-kisi-gozaltina-alindi-isletme-belgesi-iptal-edildi-1082863748.html
Askeri üniforma görüntüsü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı: İşletme belgesi iptal edildi
Askeri üniforma görüntüsü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı: İşletme belgesi iptal edildi
Sputnik Türkiye
Beyoğlu’nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması olayı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T13:56+0300
2024-04-17T13:56+0300
2024-04-17T13:56+0300
türkiye
beyoğlu
askeri üniforma
gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı süresi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082863593_0:213:414:446_1920x0_80_0_0_e428694dfa93c77009d90889789fe359.jpg
Beyoğlu’nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet harekete geçti. Tepki çeken görüntüler sonrası yapılan incelemelerde iş yerinin Beyoğlu Hüseyin Ağa mahallesinde faaliyet gösterdiği ve restoranın A.K.’ye ait olduğu, görüntüdeki şahsın yabancı uyruklu Y.J., olduğu tespit edildi.Valilikten açıklama: İşyerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edilmiştirİstanbul Valiliği olay ile ilgili yaptığı açıklamada, “16.04.2024 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan ve “İstanbul’da yabancı bir şahsa ait lüks restaurantta, şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar” ifadeleriyle yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda söz konusu işletmenin Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa mahallesinde faaliyet gösterdiği ve T.C. vatandaşı A.K.’ye ait olduğu belirlenmiştir. Videoda yer alan kişinin, işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili, işletme sahibi A.K. , işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan işletme çalışanı Y.J. olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslarla ilgili “Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I. , A.R. ,H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alınmış ve sınırdışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği işyerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/olen-adami-bankaya-getirdi-cesedi-sandalyeye-oturtup-kredi-cekmesini-istedi-1082859092.html
türkiye
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082863593_0:174:414:485_1920x0_80_0_0_fc0c4dd8cb13043dca77bec3e005df37.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beyoğlu, askeri üniforma, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi
beyoğlu, askeri üniforma, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi
Askeri üniforma görüntüsü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı: İşletme belgesi iptal edildi
Beyoğlu’nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması olayı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Beyoğlu’nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet harekete geçti. Tepki çeken görüntüler sonrası yapılan incelemelerde iş yerinin Beyoğlu Hüseyin Ağa mahallesinde faaliyet gösterdiği ve restoranın A.K.’ye ait olduğu, görüntüdeki şahsın yabancı uyruklu Y.J., olduğu tespit edildi.
Valilikten açıklama: İşyerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edilmiştir
İstanbul Valiliği olay ile ilgili yaptığı açıklamada, “16.04.2024 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan ve “İstanbul’da yabancı bir şahsa ait lüks restaurantta, şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar” ifadeleriyle yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda söz konusu işletmenin Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa mahallesinde faaliyet gösterdiği ve T.C. vatandaşı A.K.’ye ait olduğu belirlenmiştir. Videoda yer alan kişinin, işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili, işletme sahibi A.K. , işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan işletme çalışanı Y.J. olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslarla ilgili “Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I. , A.R. ,H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alınmış ve sınırdışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği işyerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.