https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/askeri-uniforma-goruntusu-ile-ilgili-3-kisi-gozaltina-alindi-isletme-belgesi-iptal-edildi-1082863748.html

Askeri üniforma görüntüsü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı: İşletme belgesi iptal edildi

Askeri üniforma görüntüsü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı: İşletme belgesi iptal edildi

Sputnik Türkiye

Beyoğlu’nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması olayı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T13:56+0300

2024-04-17T13:56+0300

2024-04-17T13:56+0300

türkiye

beyoğlu

askeri üniforma

gözaltı

gözaltı kararı

gözaltı süresi

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Beyoğlu’nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet harekete geçti. Tepki çeken görüntüler sonrası yapılan incelemelerde iş yerinin Beyoğlu Hüseyin Ağa mahallesinde faaliyet gösterdiği ve restoranın A.K.’ye ait olduğu, görüntüdeki şahsın yabancı uyruklu Y.J., olduğu tespit edildi.Valilikten açıklama: İşyerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edilmiştirİstanbul Valiliği olay ile ilgili yaptığı açıklamada, “16.04.2024 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan ve “İstanbul’da yabancı bir şahsa ait lüks restaurantta, şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar” ifadeleriyle yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda söz konusu işletmenin Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa mahallesinde faaliyet gösterdiği ve T.C. vatandaşı A.K.’ye ait olduğu belirlenmiştir. Videoda yer alan kişinin, işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili, işletme sahibi A.K. , işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan işletme çalışanı Y.J. olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslarla ilgili “Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I. , A.R. ,H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alınmış ve sınırdışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği işyerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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beyoğlu, askeri üniforma, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi