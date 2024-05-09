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Putin ve Lukaşenko anlaştı: Belarus ordusu, Rusya'nın nükleer tatbikatına katılacak
Putin ve Lukaşenko anlaştı: Belarus ordusu, Rusya'nın nükleer tatbikatına katılacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ordusunun Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştireceği nükleer tatbikata katılması konusunda anlaşma... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T17:19+0300
2024-05-09T17:19+0300
dünya
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belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
ortak tatbikat
tatbikat
askeri tatbikat
nükleer tatbikat
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Rusya lideri Vladimir Putin ve 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle Moskova'da bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kızıl Meydan'daki törenin ardından dün akşamki uzun süren görüşmeleri hakkında gazetecilere açıklama yaptı.Rus ordusunun Batı'nın tehditkar söylemlerine cevaben gerçekleştireceği nükleer tatbikattan söz eden Putin, Belarus güçlerinin de manevralara katılacağını ifade etti.Putin, "Bu kez tatbikat 3 aşamada gerçekleştirilecek ve Belarus 2. aşamada Rusya'ya dahil olacak. Rusya ve Belarus'un savunma bakanlıkları ile genelkurmay başkanlıklarına bununla ilgili talimatlar verildi" dedi.Buna karşılık Belarus Devlet Başkanı da, bunun stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test etmeye yönelik tatbikatlar kapsamındaki üçüncü ortak talim olacağını belirtti.Lukaşenko, "Bu üçüncü talimimiz. Muhtemelen Rusya'da onlarca kez yapıldı, bu yüzden senkronize olduk. Rusya Savunma Bakanı'nın bana söylediklerine göre genelkurmay başkanlıkları bu talimatları halihazırda yerine getirmeye başladı" ifadelerini kullandı.Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin liderleri Putin ve Lukaşenko, dün akşam geç saatlere kadar süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Ukrayna'da temas hattındaki durumu istişare eden iki lider, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'la toplantı yapmıştı.Tatbikatın askeri personelin ve teçhizatın stratejik olmayan nükleer silahları kullanmaya hazırlık düzeyinin desteklenmesi amacıyla yapılacağını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın böylelikle Batılı siyasetçilerin Moskova'ya yönelik provokatif söylem ve tehditlerine cevaben toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini mutlak şekilde sağlamayı öngören talimler gerçekleştireceğinin altını çizmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test etmeye yönelik tatbikatın, Batılı yetkililerin son dönemdeki saldırgan açıklamaları ve NATO’nun istikrarı bozucu eylemleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/putinden-nukleer-tatbikat-aciklamasi-olagandisi-bir-sey-yok-1083639589.html
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rusya, vladimir putin, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ortak tatbikat, tatbikat, askeri tatbikat, nükleer tatbikat, rus ordusu, rusya ordusu
rusya, vladimir putin, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ortak tatbikat, tatbikat, askeri tatbikat, nükleer tatbikat, rus ordusu, rusya ordusu

Putin ve Lukaşenko anlaştı: Belarus ordusu, Rusya'nın nükleer tatbikatına katılacak

17:19 09.05.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПрезидент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ordusunun Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştireceği nükleer tatbikata katılması konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

Rusya lideri Vladimir Putin ve 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle Moskova'da bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kızıl Meydan'daki törenin ardından dün akşamki uzun süren görüşmeleri hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Rus ordusunun Batı'nın tehditkar söylemlerine cevaben gerçekleştireceği nükleer tatbikattan söz eden Putin, Belarus güçlerinin de manevralara katılacağını ifade etti.

Putin, "Bu kez tatbikat 3 aşamada gerçekleştirilecek ve Belarus 2. aşamada Rusya'ya dahil olacak. Rusya ve Belarus'un savunma bakanlıkları ile genelkurmay başkanlıklarına bununla ilgili talimatlar verildi" dedi.

Buna karşılık Belarus Devlet Başkanı da, bunun stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test etmeye yönelik tatbikatlar kapsamındaki üçüncü ortak talim olacağını belirtti.

Lukaşenko, "Bu üçüncü talimimiz. Muhtemelen Rusya'da onlarca kez yapıldı, bu yüzden senkronize olduk. Rusya Savunma Bakanı'nın bana söylediklerine göre genelkurmay başkanlıkları bu talimatları halihazırda yerine getirmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin liderleri Putin ve Lukaşenko, dün akşam geç saatlere kadar süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Ukrayna'da temas hattındaki durumu istişare eden iki lider, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'la toplantı yapmıştı.

Tatbikatın askeri personelin ve teçhizatın stratejik olmayan nükleer silahları kullanmaya hazırlık düzeyinin desteklenmesi amacıyla yapılacağını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın böylelikle Batılı siyasetçilerin Moskova'ya yönelik provokatif söylem ve tehditlerine cevaben toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini mutlak şekilde sağlamayı öngören talimler gerçekleştireceğinin altını çizmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test etmeye yönelik tatbikatın, Batılı yetkililerin son dönemdeki saldırgan açıklamaları ve NATO’nun istikrarı bozucu eylemleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Russian President Vladimir Putin attends a parade marking Navy Day in St. Petersburg, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
DÜNYA
Putin'den nükleer tatbikat açıklaması: 'Olağandışı bir şey yok'
12:08
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