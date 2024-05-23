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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/putin-moskovada-bahreyn-krali-ile-gorusecek-1084124440.html
Putin, Moskova’da Bahreyn Kralı ile görüşecek
Putin, Moskova’da Bahreyn Kralı ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Moskova’ya resmi ziyarette bulunan Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T11:39+0300
2024-05-23T12:03+0300
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kremlin
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bahreyn kralı hamad bin isa el halife
çeçenistan
ramzan kadirov
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin ve Bahreyn Kralı el-Halife arasında bugün gerçekleşecek görüşmede, iki ülke arasında ticaret, ekonomi, enerji ve insani alanlarındaki işbirliğinin geleceği ve Ortadoğu’daki durum dahil uluslararası gündemdeki güncel konuların ele alınacağı ifade edildi.Bahreyn’in Arap Birliği’nde dönem başkanı olduğu anımsatılan açıklamada, “Görüşmenin ardından ortak belgelerin imzalanması planlanıyor” dendi.Çeçenistan lideri Kadırov, Bahreyn Kralı ile görüştüRusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, Telegram paylaşımında, Moskova’da bulunan Bahrey Kralı Hamad bin İsa el-Halife ve Prens Naser bin Hamad bin İsa Al Halife ile görüştüğünü duyurdu.Kadırov, “Bahreyn heyetinin başında bulunan Majesteleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak ülkemizde bulunuyor” diye yazdı.Kadırov: Putin’e Çeçenistan’daki durumu anlattımÇeçenistan lideri ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüştüğünü bildirdi.Kadırov, Telegram paylaşımında, “Sosyal ve ekonomik duruma ilişkin bilgi verdim. Durum stabil. Ekonominin tüm dalları planlandığı şekilde gelişiyor. İki hidroelektrik santral inşaatı, yeni havaalanı ve tren istasyonu inşaatı, çimento fabrikası modernizasyonu dahil 500'ün üzerinde yatırım projesini hayata geçiriyoruz” ifadesini kullandı.Bölgedeki işsizlik oranını azaltmak için tedbirler aldıklarını kaydeden Kadırov, ek 10 bin istihdamın sağlanmasıyla bu oranın yıl sonuna kadar yüzde 5’e düşmesinin beklendiğini belirtti.“Konut inşaatında da iyi bir tempo yakaladık. Sadece Groznıy’da 2 milyon metrekarelik konut, 900 bin metrekarelik çeşitli sosyal tesislerin yer aldığı yeni bir ilçe inşa ediyoruz” diyen Çeçen lider, Putin’e yeni ilçenin planını gösterdiğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/zaharova-alman-disisleri-bakani-baerbockun-akil-durumundan-endiseliyim-1084120808.html
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rusya, vladimir putin, kremlin, bahreyn, bahreyn kralı hamad bin isa el halife, çeçenistan, ramzan kadirov
rusya, vladimir putin, kremlin, bahreyn, bahreyn kralı hamad bin isa el halife, çeçenistan, ramzan kadirov

Putin, Moskova’da Bahreyn Kralı ile görüşecek

11:39 23.05.2024 (güncellendi: 12:03 23.05.2024)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinMoskova manzarası
Moskova manzarası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
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/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Moskova’ya resmi ziyarette bulunan Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin ve Bahreyn Kralı el-Halife arasında bugün gerçekleşecek görüşmede, iki ülke arasında ticaret, ekonomi, enerji ve insani alanlarındaki işbirliğinin geleceği ve Ortadoğu’daki durum dahil uluslararası gündemdeki güncel konuların ele alınacağı ifade edildi.
Bahreyn’in Arap Birliği’nde dönem başkanı olduğu anımsatılan açıklamada, “Görüşmenin ardından ortak belgelerin imzalanması planlanıyor” dendi.

Çeçenistan lideri Kadırov, Bahreyn Kralı ile görüştü

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, Telegram paylaşımında, Moskova’da bulunan Bahrey Kralı Hamad bin İsa el-Halife ve Prens Naser bin Hamad bin İsa Al Halife ile görüştüğünü duyurdu.
Kadırov, “Bahreyn heyetinin başında bulunan Majesteleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak ülkemizde bulunuyor” diye yazdı.

Kadırov: Putin’e Çeçenistan’daki durumu anlattım

Çeçenistan lideri ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüştüğünü bildirdi.
Kadırov, Telegram paylaşımında, “Sosyal ve ekonomik duruma ilişkin bilgi verdim. Durum stabil. Ekonominin tüm dalları planlandığı şekilde gelişiyor. İki hidroelektrik santral inşaatı, yeni havaalanı ve tren istasyonu inşaatı, çimento fabrikası modernizasyonu dahil 500'ün üzerinde yatırım projesini hayata geçiriyoruz” ifadesini kullandı.
Bölgedeki işsizlik oranını azaltmak için tedbirler aldıklarını kaydeden Kadırov, ek 10 bin istihdamın sağlanmasıyla bu oranın yıl sonuna kadar yüzde 5’e düşmesinin beklendiğini belirtti.
Konut inşaatında da iyi bir tempo yakaladık. Sadece Groznıy’da 2 milyon metrekarelik konut, 900 bin metrekarelik çeşitli sosyal tesislerin yer aldığı yeni bir ilçe inşa ediyoruz” diyen Çeçen lider, Putin’e yeni ilçenin planını gösterdiğini ekledi.
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