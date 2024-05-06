Prof. Dr. Osman Müftüoğlu 'mükemmel yaşlanmanın sırrını' açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
11:11
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
11:26
6 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
12:08
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
12:22
1 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
15:10
3 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
15:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
18:23
5 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
19:44
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
21:04
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avrupa’da en ucuz tatil destinasyonları
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İlköğretimdeki ‘hayalet’ kız öğrenciler
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul kirada Avrupa’nın lideri
12:06
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı şehirlerin atık yönetimleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Psikanalizin babası bugün doğdu
17:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batı hazır değil
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Nijer: Rusya’nın desteği Batı’dan daha pragmatik
18:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:30
13 dk
SESLİ HABER
BRICS, doların alternatifi olabilir
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, tüm kuvvet komutanlarını acilen topladı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
2023 yılında en çok altın üreten ülkeler belli oldu
19:31
1 dk
SESLİ HABER
İtalya'dan Macron'a ret
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Kiselev’den Bentley’in katillerine ilişkin açıklama geldi
20:04
2 dk
SESLİ HABER
38 yıl boyunca erkek olduğunu kanıtlamaya çalışan adamın hikayesi film oluyor
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Endonezya ve Suudi Arabistan, AB’yi ikna etmeye çalışıyor
20:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li Kongre Üyesi Jeffries’ten kritik Ukrayna açıklaması
20:49
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/prof-dr-osman-muftuoglu-mukemmel-yaslanmanin-sirrini-acikladi-1083531688.html
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu 'mükemmel yaşlanmanın sırrını' açıkladı
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu 'mükemmel yaşlanmanın sırrını' açıkladı
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında mükemmel bir yaşlanma için gerekli olan şeyi açıkladı. Müftüoğlu, ''Ne yazık ki yaşlıların özellikle 70’li yaşları... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T14:25+0300
2024-05-06T14:29+0300
yaşam
osman müftüoğlu
yaşlılık
mutluluk
motivasyon
sağlık
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083532968_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4f0da30a7336be34df5a0c20ff4b8079.jpg
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Hürriyet'te yer alan köşesinde mükemmel yaşlılığın formülünü anlattı:Müftüoğlu bu süreçte motivasyona konusuna dikkat çekti ve şunları ekledi:"UNUTMAYIN - MOTİVASYON VE ÖĞRENME KARDEŞTİR: Daha önce de hatırlattım ama tekrarda fayda var: Başarılı bir iyi yaşlanma sürecini yönetmek de başkalarının değil bizim elimizdedir. Motivasyon sözcüğünün anlamı ve içeriği “başarılı yaşlanma” söz konusu olduğunda ise farklı bir önem kazanır. Belli bir amacınızın olması dışında yeni ve farklı öğrenmelere ve entelektüel çabalara odaklanmak motivasyonun bir numaralı yol arkadaşıdır. Bu nedenle akılcı bir yaşlanma planı entelektüel tembelliği reddeder, motivasyonu önemser. Hayata ve zamana, yeni teknolojilere ve bilgilere, sosyal değişimlere ayak uyduracak motivasyonu olmayan ve yeni öğrenmelere yelken açmayan her yaşlı yanızlığa mahkûmdur.Unutmayın! Motivasyon ve entelektüel hevesler, yeni şeyler öğrenme çabası hepimizin içinde saklı doğal bir ilaçtır. Size her sabah uyandığınızda “iyi yaşlanma sorumluluğu”nun başkalarında değil sizde olduğunu hatırlatan “sihirli bir hap”tır. Eğer iyi yaşlanmak istiyorsanız motivasyon hapınızı her gün ve her sabah yutarak güne başlamayı lütfen unutmayınız. Ve o hapa bazen “değişiklik yapma molekülü” bazen “yeni bilgiler öğrenme çabası” bazen “yeni yerler görme isteği”, bazen “yeni kitaplar okuma gayreti”, bazen de “yeni filmler izleme hevesi” ve daha pek çok farklı ve doğal değişiklik eklemeyi sakın unutmayın. İYİ BİLGİ 1 YENİ BİR İYİ HAYAT HAPI: ZENOHORMEZ: Doğada sadece biz değil, yaşayan her şey sık sık yaşamsal tehditler ve streslere maruz kalıyor. Doğal streslere maruz kalan canlılardan biri de bitkiler. Stres travmasıyla karşı karşıya kalan bitkiler de -bu stres bazen aşırı sıcak ya da soğuklar, bazen yoğun güneş ışığı, bazen virüsler, bakteriler, mantarlar ya da beslenme çabasına giren farklı canlılardan gelebiliyor- hayatta kalmak için farklı doğal moleküller üretiyor. O moleküller sayesinde o bitkiler bizim sık tekrarladığımız mottomuz “ayakta kal hayatta kal” sürecini başarabiliyor. Bitkilerin hayatta kalmak için üretmek zorunda kaldıkları yeni moleküller sürecine “ZENOHORMEZ” deniyor. İYİ HABER ŞU: Bitkilerin kendi varlıklarını sürdürmek, sağlık ve sağlamlıklarını korumak için ürettikleri bu mucize doğal ilaçları vücudumuza kazandırabildiğimizde o moleküller bizim için de koruyucu ya da tedavi edici doğal kimyasallar olarak görev üstlenebiliyor. Peki nasıl? İYİ BİLGİ - 2 RESVERATROLDEN FİSETİNE KATEŞİNDEN LİKOPENE... Strese giren bitkilerin ürettikleri doğal ilaçlar bir hayli fazla. Domatesin güneşten korunmak için ürettiği LİKOPEN isimli molekül bunlardan biri. Ve o molekül bizi de/cildimizi de güneşin/ultraviyolenin zararlı etkilerinden koruyabiliyor. Bitmedi! Aynı molekül bağışıklığımızı da güçlendiriyor. Hatta bir kanser savaşçısı -likopen bilinen en güçlü prostat, meme ve kalın bağırsak kanseri önleyicilerinden biridir- gibi de görev alabiliyor. Strese giren bitkilerin ürettikleri doğal ilaçlar bir hayli fazla. Domatesin güneşten korunmak için ürettiği LİKOPEN isimli molekül bunlardan biri. Ve o molekül bizi de/cildimizi de güneşin/ultraviyolenin zararlı etkilerinden koruyabiliyor. Bitmedi! Aynı molekül bağışıklığımızı da güçlendiriyor. Hatta bir kanser savaşçısı -likopen bilinen en güçlü prostat, meme ve kalın bağırsak kanseri önleyicilerinden biridir- gibi de görev alabiliyor. Çilekte bulunan FİSETİN ise muazzam bir “zombi hücre” avcısı. Ölmeyi reddeden bu yaşlı ve zararlı hücreleri süratle yok edebiliyor. Yeşil ve siyah çayda bulunan EPİGALLOKATEŞİN GALLAT ise muazzam bir antioksidan, harika bir epigenetik besin. Doğada daha pek çok mucize, doğal molekül var. Ve biz onlarla da sağlıklı kalabiliriz. Ve onların hepsini zenohormeze borçluyuz. Mesela RESVERATROL, mesela KUVERSETİN... Peki, onların marifetleri neler? O moleküller ve marifetlerini bir sonraki yazımda anlatacağım..."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083532968_83:0:731:486_1920x0_80_0_0_91cabffa369cfb36bc3aa21f167b7513.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
osman müftüoğlu, yaşlılık, mutluluk, motivasyon, sağlık
osman müftüoğlu, yaşlılık, mutluluk, motivasyon, sağlık

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu 'mükemmel yaşlanmanın sırrını' açıkladı

14:25 06.05.2024 (güncellendi: 14:29 06.05.2024)
© AAyaşlı çift
yaşlı çift - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© AA
Abone ol
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında mükemmel bir yaşlanma için gerekli olan şeyi açıkladı. Müftüoğlu, ''Ne yazık ki yaşlıların özellikle 70’li yaşları atlatanların yüzde 80’inin en az “bir kronik sağlık sorunu” var'' dedi. İşte yazısının devamı:
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Hürriyet'te yer alan köşesinde mükemmel yaşlılığın formülünü anlattı:
"Sağlık sorunları ile didişen pek çok yaşlı “depresyon tuzağı”na düşüyor. Diğer taraftan depresyon yaşlılarda gençlere oranla daha az görülse de daha çok yıpratıcı ve daha tahripkâr bir sorun. Depresyona hele bir de ağrılar ve uyku sorunları da eklenirse problem daha da derinleşiyor, süreci yönetmek daha da zorlaşıyor. İşte bu nedenle başarılı yaşlanmanın önemli belirleyicilerinden biri depresyon tuzağından uzak kalabilmektir. Tekrar hatırlatayım: Zaman zaman hissettiğimiz “geçici hüzünler” ile “depresyon” farklı şeylerdir. Depresyondan bahsedebilmemiz için birkaç haftadan daha uzun süren bir üzüntü, bir neşesizlik, isteksizlik, halsizlik, bitkinlik, bir ümitsizlik ve boşluk duygusu içine düşmüş olmak gerekiyor. Ve yine hatırlatayım, kronik depresyon da bir yaşlı için en az tansiyon yüksekliği, en az kalp damar hastalığı ya da beyin felci tehdidi kadar önemli bir probleme dönüşebiliyor. Peki, depresyonla başa çıkmanın dolayısıyla daha iyi yaşlanmanın çoğumuzun farkında olmadığı farklı ve etkili bir doğal ilaç var mı? Bana sorarsanız o ilaç kesinlikle var ve cebinizde! Sizin onu değerlendirmenizi bekliyor."
Müftüoğlu bu süreçte motivasyona konusuna dikkat çekti ve şunları ekledi:
"UNUTMAYIN - MOTİVASYON VE ÖĞRENME KARDEŞTİR: Daha önce de hatırlattım ama tekrarda fayda var: Başarılı bir iyi yaşlanma sürecini yönetmek de başkalarının değil bizim elimizdedir. Motivasyon sözcüğünün anlamı ve içeriği “başarılı yaşlanma” söz konusu olduğunda ise farklı bir önem kazanır. Belli bir amacınızın olması dışında yeni ve farklı öğrenmelere ve entelektüel çabalara odaklanmak motivasyonun bir numaralı yol arkadaşıdır. Bu nedenle akılcı bir yaşlanma planı entelektüel tembelliği reddeder, motivasyonu önemser. Hayata ve zamana, yeni teknolojilere ve bilgilere, sosyal değişimlere ayak uyduracak motivasyonu olmayan ve yeni öğrenmelere yelken açmayan her yaşlı yanızlığa mahkûmdur.Unutmayın! Motivasyon ve entelektüel hevesler, yeni şeyler öğrenme çabası hepimizin içinde saklı doğal bir ilaçtır. Size her sabah uyandığınızda “iyi yaşlanma sorumluluğu”nun başkalarında değil sizde olduğunu hatırlatan “sihirli bir hap”tır. Eğer iyi yaşlanmak istiyorsanız motivasyon hapınızı her gün ve her sabah yutarak güne başlamayı lütfen unutmayınız. Ve o hapa bazen “değişiklik yapma molekülü” bazen “yeni bilgiler öğrenme çabası” bazen “yeni yerler görme isteği”, bazen “yeni kitaplar okuma gayreti”, bazen de “yeni filmler izleme hevesi” ve daha pek çok farklı ve doğal değişiklik eklemeyi sakın unutmayın. İYİ BİLGİ 1 YENİ BİR İYİ HAYAT HAPI: ZENOHORMEZ: Doğada sadece biz değil, yaşayan her şey sık sık yaşamsal tehditler ve streslere maruz kalıyor. Doğal streslere maruz kalan canlılardan biri de bitkiler. Stres travmasıyla karşı karşıya kalan bitkiler de -bu stres bazen aşırı sıcak ya da soğuklar, bazen yoğun güneş ışığı, bazen virüsler, bakteriler, mantarlar ya da beslenme çabasına giren farklı canlılardan gelebiliyor- hayatta kalmak için farklı doğal moleküller üretiyor. O moleküller sayesinde o bitkiler bizim sık tekrarladığımız mottomuz “ayakta kal hayatta kal” sürecini başarabiliyor. Bitkilerin hayatta kalmak için üretmek zorunda kaldıkları yeni moleküller sürecine “ZENOHORMEZ” deniyor. İYİ HABER ŞU: Bitkilerin kendi varlıklarını sürdürmek, sağlık ve sağlamlıklarını korumak için ürettikleri bu mucize doğal ilaçları vücudumuza kazandırabildiğimizde o moleküller bizim için de koruyucu ya da tedavi edici doğal kimyasallar olarak görev üstlenebiliyor. Peki nasıl? İYİ BİLGİ - 2 RESVERATROLDEN FİSETİNE KATEŞİNDEN LİKOPENE... Strese giren bitkilerin ürettikleri doğal ilaçlar bir hayli fazla. Domatesin güneşten korunmak için ürettiği LİKOPEN isimli molekül bunlardan biri. Ve o molekül bizi de/cildimizi de güneşin/ultraviyolenin zararlı etkilerinden koruyabiliyor. Bitmedi! Aynı molekül bağışıklığımızı da güçlendiriyor. Hatta bir kanser savaşçısı -likopen bilinen en güçlü prostat, meme ve kalın bağırsak kanseri önleyicilerinden biridir- gibi de görev alabiliyor. Strese giren bitkilerin ürettikleri doğal ilaçlar bir hayli fazla. Domatesin güneşten korunmak için ürettiği LİKOPEN isimli molekül bunlardan biri. Ve o molekül bizi de/cildimizi de güneşin/ultraviyolenin zararlı etkilerinden koruyabiliyor. Bitmedi! Aynı molekül bağışıklığımızı da güçlendiriyor. Hatta bir kanser savaşçısı -likopen bilinen en güçlü prostat, meme ve kalın bağırsak kanseri önleyicilerinden biridir- gibi de görev alabiliyor. Çilekte bulunan FİSETİN ise muazzam bir “zombi hücre” avcısı. Ölmeyi reddeden bu yaşlı ve zararlı hücreleri süratle yok edebiliyor. Yeşil ve siyah çayda bulunan EPİGALLOKATEŞİN GALLAT ise muazzam bir antioksidan, harika bir epigenetik besin. Doğada daha pek çok mucize, doğal molekül var. Ve biz onlarla da sağlıklı kalabiliriz. Ve onların hepsini zenohormeze borçluyuz. Mesela RESVERATROL, mesela KUVERSETİN... Peki, onların marifetleri neler? O moleküller ve marifetlerini bir sonraki yazımda anlatacağım..."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала