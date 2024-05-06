https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/prof-dr-osman-muftuoglu-mukemmel-yaslanmanin-sirrini-acikladi-1083531688.html

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu 'mükemmel yaşlanmanın sırrını' açıkladı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu 'mükemmel yaşlanmanın sırrını' açıkladı

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında mükemmel bir yaşlanma için gerekli olan şeyi açıkladı. Müftüoğlu, ''Ne yazık ki yaşlıların özellikle 70’li yaşları... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T14:25+0300

2024-05-06T14:25+0300

2024-05-06T14:29+0300

yaşam

osman müftüoğlu

yaşlılık

mutluluk

motivasyon

sağlık

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Hürriyet'te yer alan köşesinde mükemmel yaşlılığın formülünü anlattı:Müftüoğlu bu süreçte motivasyona konusuna dikkat çekti ve şunları ekledi:"UNUTMAYIN - MOTİVASYON VE ÖĞRENME KARDEŞTİR: Daha önce de hatırlattım ama tekrarda fayda var: Başarılı bir iyi yaşlanma sürecini yönetmek de başkalarının değil bizim elimizdedir. Motivasyon sözcüğünün anlamı ve içeriği “başarılı yaşlanma” söz konusu olduğunda ise farklı bir önem kazanır. Belli bir amacınızın olması dışında yeni ve farklı öğrenmelere ve entelektüel çabalara odaklanmak motivasyonun bir numaralı yol arkadaşıdır. Bu nedenle akılcı bir yaşlanma planı entelektüel tembelliği reddeder, motivasyonu önemser. Hayata ve zamana, yeni teknolojilere ve bilgilere, sosyal değişimlere ayak uyduracak motivasyonu olmayan ve yeni öğrenmelere yelken açmayan her yaşlı yanızlığa mahkûmdur.Unutmayın! Motivasyon ve entelektüel hevesler, yeni şeyler öğrenme çabası hepimizin içinde saklı doğal bir ilaçtır. Size her sabah uyandığınızda “iyi yaşlanma sorumluluğu”nun başkalarında değil sizde olduğunu hatırlatan “sihirli bir hap”tır. Eğer iyi yaşlanmak istiyorsanız motivasyon hapınızı her gün ve her sabah yutarak güne başlamayı lütfen unutmayınız. Ve o hapa bazen “değişiklik yapma molekülü” bazen “yeni bilgiler öğrenme çabası” bazen “yeni yerler görme isteği”, bazen “yeni kitaplar okuma gayreti”, bazen de “yeni filmler izleme hevesi” ve daha pek çok farklı ve doğal değişiklik eklemeyi sakın unutmayın. İYİ BİLGİ 1 YENİ BİR İYİ HAYAT HAPI: ZENOHORMEZ: Doğada sadece biz değil, yaşayan her şey sık sık yaşamsal tehditler ve streslere maruz kalıyor. Doğal streslere maruz kalan canlılardan biri de bitkiler. Stres travmasıyla karşı karşıya kalan bitkiler de -bu stres bazen aşırı sıcak ya da soğuklar, bazen yoğun güneş ışığı, bazen virüsler, bakteriler, mantarlar ya da beslenme çabasına giren farklı canlılardan gelebiliyor- hayatta kalmak için farklı doğal moleküller üretiyor. O moleküller sayesinde o bitkiler bizim sık tekrarladığımız mottomuz “ayakta kal hayatta kal” sürecini başarabiliyor. Bitkilerin hayatta kalmak için üretmek zorunda kaldıkları yeni moleküller sürecine “ZENOHORMEZ” deniyor. İYİ HABER ŞU: Bitkilerin kendi varlıklarını sürdürmek, sağlık ve sağlamlıklarını korumak için ürettikleri bu mucize doğal ilaçları vücudumuza kazandırabildiğimizde o moleküller bizim için de koruyucu ya da tedavi edici doğal kimyasallar olarak görev üstlenebiliyor. Peki nasıl? İYİ BİLGİ - 2 RESVERATROLDEN FİSETİNE KATEŞİNDEN LİKOPENE... Strese giren bitkilerin ürettikleri doğal ilaçlar bir hayli fazla. Domatesin güneşten korunmak için ürettiği LİKOPEN isimli molekül bunlardan biri. Ve o molekül bizi de/cildimizi de güneşin/ultraviyolenin zararlı etkilerinden koruyabiliyor. Bitmedi! Aynı molekül bağışıklığımızı da güçlendiriyor. Hatta bir kanser savaşçısı -likopen bilinen en güçlü prostat, meme ve kalın bağırsak kanseri önleyicilerinden biridir- gibi de görev alabiliyor. Strese giren bitkilerin ürettikleri doğal ilaçlar bir hayli fazla. Domatesin güneşten korunmak için ürettiği LİKOPEN isimli molekül bunlardan biri. Ve o molekül bizi de/cildimizi de güneşin/ultraviyolenin zararlı etkilerinden koruyabiliyor. Bitmedi! Aynı molekül bağışıklığımızı da güçlendiriyor. Hatta bir kanser savaşçısı -likopen bilinen en güçlü prostat, meme ve kalın bağırsak kanseri önleyicilerinden biridir- gibi de görev alabiliyor. Çilekte bulunan FİSETİN ise muazzam bir “zombi hücre” avcısı. Ölmeyi reddeden bu yaşlı ve zararlı hücreleri süratle yok edebiliyor. Yeşil ve siyah çayda bulunan EPİGALLOKATEŞİN GALLAT ise muazzam bir antioksidan, harika bir epigenetik besin. Doğada daha pek çok mucize, doğal molekül var. Ve biz onlarla da sağlıklı kalabiliriz. Ve onların hepsini zenohormeze borçluyuz. Mesela RESVERATROL, mesela KUVERSETİN... Peki, onların marifetleri neler? O moleküller ve marifetlerini bir sonraki yazımda anlatacağım..."

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osman müftüoğlu, yaşlılık, mutluluk, motivasyon, sağlık