https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/nebenzya-bm-genel-kurulunun-srebrenitsa-kararinin-amaci-dayton-anlasmasini-baltalamak-1084149388.html

Nebenzya: BM Genel Kurulu'nun Srebrenitsa kararının amacı Dayton Anlaşmasını baltalamak

Nebenzya: BM Genel Kurulu'nun Srebrenitsa kararının amacı Dayton Anlaşmasını baltalamak

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ‘Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin kararın amacının Dayton Barış Anlaşması'nı baltalamak olduğunu belirtti. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T21:53+0300

2024-05-23T21:53+0300

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dünya

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

bosna-hersek

sırp cumhuriyeti

soykırım

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dayton anlaşması

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ‘Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği kararın amacının Dayton Barış Anlaşması'nı baltalamak olduğunu söyledi.BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “Bugün BM Genel Kurulu tarihinde üzücü bir sayfaya tanık olduk. Almanya öncülüğündeki bir takım delegasyonlar yetkilerini kötüye kullanmaya karar verdi” dedi.Nebenzya, Genel Kurul’un anma günü ilan edilmesi bahanesiyle, amacı eski Yugoslavya halklarından birini şeytanlaştırmak, Dayton Barış Anlaşması'nı ve onu onaylayan BM Güvenlik Konseyi'nin 1031 (1995) sayılı kararını baltalamak olan siyasi bir deklerasyonu kabul ettiğini vuguladı.BM Genel Kurulu'nun ‘Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin kararı Sırp Cumhuriyeti’nde barışı tehdit ediyorNebenzya, Rusya'nın ‘Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin bugün kabul edilen BM Genel Kurulu kararını Bosna-Hersek ve bir bütün olarak bölgede barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak gördüğünü belirtti.Rus diplomat, “Bir şey çok açık: Bugünkü kararın inisiyatörleri, 90'lı yıllarda iç savaş sırasında ödedikleri bedeli görmezden gelerek Bosna-Hersek'i kasıtlı olarak bir çatışmaya itiyorlar” diye konuştu.O yıllarda yaklaşık 100 bin insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Nebenzya, “Bunun Bosna halklarının asla uzlaşmamaları için yapıldığı izlenimi var. Bu eylemlerde bir bütün olarak ülkede ve bölgede barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit görüyoruz” dedi. Almanya'nın soykırımdan bahsetmeye ahlaki hakkı yokNebenzya, Almanya'nın ‘soykırım’ terimini kullanmaya ahlaki hakkı olmadığını belirterek, “Almanya'nın, işlediği iğrenç suçlar dışında herhangi bir şeyle ilgili olarak 'soykırım' terimini kullanmaya bile ahlaki hakkı olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bm-genel-kurulu-srebrenitsa-soykirimini-anma-gunu-ilan-edilmesi-karar-tasarisini-kabul-etti-1084144666.html

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birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, bosna-hersek, sırp cumhuriyeti, soykırım, almanya, vasiliy nebenzya, yugoslavya, dayton anlaşması