https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/msbden-insan-kacakciligi-iddialarina-iliskin-aciklama-tuggeneral-emeklilige-sevk-edildi-1084126169.html
MSB'den 'makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması: 'Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi'
MSB'den 'makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması: 'Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi'
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T12:10+0300
2024-05-23T12:10+0300
2024-05-23T12:19+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
insan kaçakçılığı
insan kaçakçılığı
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili açıklama yaptı:'Makam aracıyla insan kaçakçılığı'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/milli-savunma-bakanligi-6-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1083483252.html
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msb son dakika,milli savunma bakanlığı suriye,msb açıklama,milli savunma insan kaçakçılığı,makam aracıyla suriyeye kaçırma,msb makam aracı
msb son dakika,milli savunma bakanlığı suriye,msb açıklama,milli savunma insan kaçakçılığı,makam aracıyla suriyeye kaçırma,msb makam aracı
MSB'den 'makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması: 'Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi'
12:10 23.05.2024 (güncellendi: 12:19 23.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak, Suriye’de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili açıklama yaptı:
"Suriye’de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir."
'Makam aracıyla insan kaçakçılığı'
Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile millî ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhâl gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakârlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır.”