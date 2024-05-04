https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/milli-savunma-bakanligi-6-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1083483252.html

Milli Savunma Bakanlığı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T18:03+0300

2024-05-04T18:03+0300

2024-05-04T18:04+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

türk silahlı kuvvetleri

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

pençe-kilit harekatı

terörist

pkk

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek" cümleleri yer aldı.

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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), pençe-kilit harekatı, terörist, pkk