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Milli Savunma Bakanlığı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
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türk silahlı kuvvetleri
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
pençe-kilit harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek" cümleleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/msb-irakin-kuzeyinde-yildirim-dusmesi-sonucu-yaralanan-asker-sehit-oldu-1083469715.html
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), pençe-kilit harekatı, terörist, pkk
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), pençe-kilit harekatı, terörist, pkk

Milli Savunma Bakanlığı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

18:03 04.05.2024 (güncellendi: 18:04 04.05.2024)
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıTürk askeri, MSB
Türk askeri, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek" cümleleri yer aldı.
Türk askeri, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
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